Захвату села предшествовала работа артиллерии, далее в бой пошли бойцы ССО — они отбили населенный пункт и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе.

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Силы специальных операций ВСУ имеют продвижение в Курской области РФ. Они захватили один из населенных пунктов, который держали российские воины и солдаты КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.

"Рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций ВС Украины благодаря наступательным действиям заняли один из населенных пунктов в Курской области РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что захвату села предшествовала работа артиллерии, далее в бой пошли бойцы ССО — они отбили населенный пункт и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе.

"Оказалось, что вместе с российскими военными, село держали также войска Северной Кореи", — проинформировали в Силах специальных операций.

Напомним, что 810-я морская пехотная бригада ВС РФ и ее родственное подразделение в контрнаступлении в Курской области, 155-я морская пехотная бригада, истощены после месяцев преимущественно неудачных штурмов. Они покидают Курскую область, чтобы восстановиться после потерь.

31 декабря сообщалось, что ВСУ попали в бункер с россиянами под Курском. На месте возник масштабный пожар.