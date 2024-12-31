Вибили солдатів ЗС РФ і КНДР: ЗСУ захопили населений пункт в Курській області (відео)

Захопленню села передувала робота артилерії, далі в бій пішли бійці ССО — вони відбили населений пункт та зачистили його в межах проведення спеціальних дій в цьому районі.

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Сили спеціальних операцій ЗСУ мають просування в Курській області РФ. Вони захопили один з населених пунктів, який тримали російські вояки і солдати КНДР. Про це повідомили у пресслужбі ССО.

"Рейнджери 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗС України завдяки наступальним діям зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що захопленню села передувала робота артилерії, далі в бій пішли бійці ССО — вони відбили населений пункт та зачистили його в межах проведення спеціальних дій в цьому районі.

"Виявилося, що разом із російськими військовими, село тримали також війська Північної Кореї", — проінформували в Силах спеціальних операцій.

Нагадаємо, що 810-та морська піхотна бригада ЗС РФ та її споріднений підрозділ у контрнаступі у Курській області, 155-та морська піхотна бригада, виснажені після місяців переважно невдалих штурмів. Вони залишають Курщину, щоб відновитися після втрат.

31 грудня повідомлялося, що ЗСУ поцілили в бункер з росіянами під Курськом. На місці виникла масштабна пожежа.