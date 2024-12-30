За словами Девіда Екса, 810-та морська піхотна бригада та її споріднений підрозділ у контрнаступі у Курській області, 155-та морська піхотна бригада, виснажені після місяців переважно невдалих штурмів.

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Російська 810-та бригада морської піхоти, яка чотири місяці протистояла українському наступу в Курській області, змушена відступити для відпочинку та відновлення. Бригада чисельністю 2500 осіб перебазовується в село Плехове, розташоване неподалік від лінії фронту, від якого Сили оборони України відмовилися в середині грудня під час штурму 11-го армійського корпусу Північної Кореї. Про це пише Forbes.

Як зазначив один із російських блогерів, військові "отримали можливість перепочити, зібрати думки та підготуватися до наступних боїв". Однак це лише тимчасова ротація. Плехово перебуває в зоні досяжності української артилерії.

Ситуація на західному краї Курського виступу виглядає невтішною для російських сил. 810-та морська піхотна бригада разом зі 155-ю морською піхотною бригадою постійно виснажені після невдалих штурмів. За словами автора матеріалу Девіда Екса, 155-та бригада була знищена та відновлена ​​багато разів. Вони зазнають втрат через українські міни, безпілотники та артилерійські удари.

У грудні дві батальйонні групи 810-ї бригади зазнали краху під час невдалого наступу на Погребки. За оцінками аналітика розвідки з відкритих джерел Макслена, ці підрозділи практично знищені.

Під час різдвяного обстрілу штабу в місті Льгов могли бути вбиті або поранені члени командного складу бригади.

Росія використовує підкріплення з Північної Кореї, зокрема 11-й армійський корпус. Втім, як зазначив президент України Володимир Зеленський, чверть його особового складу вже втрачена за два тижні активних бойових дій.

Попри чисельну перевагу у співвідношенні 60 тисяч до 20 тисяч, російським військам вдалося захопити лише чверть території захопленої ЗСУ Курської області. Ця повільна і виснажлива кампанія свідчить про значні труднощі Кремля у досягненні своїх цілей, резюмує автор.

Нагадаємо, 29 грудня Associated Press писало, що ЗСУ в Курській області не можуть ані відступити, ані контратакувати. Через інтенсивність боїв не вдається евакуювати загиблих українських військових.

26 грудня ЗСУ у Курській області взяли в полон солдата КНДР. Однак він помер від ран, зазнаних перед захопленням у полон.