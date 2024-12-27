Північнокорейського солдата, ймовірно, захопили в полон бійці Сил спеціальних операцій під час бойового завдання на території Курської області. Командування ЗСУ наразі не коментує цю інформацію.

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ЗСУ змогли взяти в полон першого північнокорейського солдата. Він до цього отримав поранення і кілька днів перебував у важкому стані. Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

У короткому повідомленні Національної розвідки країни 27 грудня повідомили, що північнокорейський боєць помер від поранень, отриманих перед захопленням українським спецназом.

"Ми підтвердили через союзне розвідувальне агентство, що північнокорейський солдат, який був захоплений 26 числа, нещодавно помер через серйозні поранення", — йдеться в пресрелізі.

Повідомлення з’явилося через день після того, як українське інформаційне видання "Мілітарний" повідомило, що військовий, який, ймовірно, є північнокорейцем, був захоплений українськими Силами спеціальних операцій у Курській області Росії.

Заявлений полонений військовий КНДР Фото: t.me/the_warshal18 Фото: Соцмережi

Заявляється, що група українських спецпризначенців діяла на Курському напрямку:

"Група ССО провела операцію зі знищення ворога на Курському напрямку. Окрім успішного виконання завдання, також не обійшлося без трофеїв: полонені, зокрема й найманець із Кореї, а також БТР, оснащений протикумулятивним захистом", — йшлося в повідомленні.

Зазначається, що полонений був поранений.

"Це ймовірно перший військовий з Північної Кореї, що потрапив у полон після того як 14 грудня 2024 року стало відомо, що бійці з КНДР вступили у бій з підрозділами Сил оборони у Курській області. Того ж дня Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про залучення солдатів КНДР у боях у Курській області", — написав "Мілітарний".

Нагадаємо, що 26 грудня в ЗСУ розповіли, чому не беруть в полон солдатів з КНДР. За їхніми словами, ті мають чітке завдання "помри, або виконай".

23 грудня повідомлялося, що керівництво Північної Кореї саме запропонувало відправити своїх солдатів воювати до Росії. Кім Чен Ин направив до РФ щонайменше 10 тисяч солдатів.