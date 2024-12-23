КНДР сама запропонувала відправити своїх військових до РФ, — The New York Times

За оцінками України та її західних партнерів Заходу, Кім Чен Ин направив до Росії щонайменше 10 тисяч солдатів, а в США припускають, що він поки що за таку "послугу" нічого не отримав, але сподівається на подяку в майбутньому.

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Керівництво Північної Кореї саме запропонувало відправити своїх солдатів воювати до Росії. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Солдати КНДР почали прибувати до Росії восени, а на Заході вирішили, що у Росії виникла потреба у особовому складі, тож вона звернулася до КНДР з цього приводу.

"Але зараз розвідувальні служби США дійшли висновку, що розгортання було ідеєю Північної Кореї, а не Росії, хоча президент Володимир Путін швидко її прийняв", — пише видання.

За оцінками України та її західних партнерів, Кім Чен Ин направив до Росії щонайменше 10 тисяч солдатів, а в США припускають, що він поки що за таку "послугу" нічого не отримав, але сподівається на подяку в майбутньому.

Чиновники з США також зауважують, що наразі невідомо, чи КНДР відправила сюди свої найкраще підготовлені спецпідрозділи, але вони отримують хорошу меддопомогу, бо їх одразу везуть до лікарні в Курську.

Нагадаємо, що 20 грудня розслідувачі проєкту "evocation.info" встановили, що Росія видає солдатам з КНДР "липові" військові квитки із повністю сфальсифікованою інформацією про їхню "легалізацію" в РФ.

Раніше повідомлялося, що понад 100 солдатів з КНДР дістали поранення і були доправлені до військового шпиталю в Курську.