По оценкам Украины и ее западных партнеров Запада, Ким Чен Ын направил в Россию не менее 10 тысяч солдат, а в США предполагают, что он пока что за такую "услугу" ничего не получил, но надеется на благодарность в будущем.

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Руководство Северной Кореи само предложило отправить своих солдат воевать в Россию. Об этом говорится в материале The New York Times.

Солдаты КНДР начали прибывать в Россию осенью, а на Западе решили, что у России возникла потребность в личном составе, поэтому она обратилась к КНДР по этому поводу.

"Но сейчас разведывательные службы США пришли к выводу, что развертывание было идеей Северной Кореи, а не России, хотя президент Владимир Путин быстро ее принял", — пишет издание.

По оценкам Украины и ее западных партнеров, Ким Чен Ын направил в Россию не менее 10 тысяч солдат, а в США предполагают, что он пока что за такую "услугу" ничего не получил, но надеется на благодарность в будущем.

Чиновники из США также отмечают, что пока неизвестно, отправила ли КНДР сюда свои лучше подготовленные спецподразделения, но они получают хорошую медпомощь, потому что их сразу везут в больницу в Курске.

Напомним, что 20 декабря расследователи проекта "evocation.info" установили, что Россия выдает солдатам из КНДР "липовые" военные билеты с полностью сфальсифицированной информацией об их "легализации" в РФ.

Ранее сообщалось, что более 100 солдат из КНДР получили ранения и были доставлены в военный госпиталь в Курске.