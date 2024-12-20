Из настоящего только подпись: расследователи установили, как РФ оформляет солдат из КНДР

Расследователи обнаружили немало нестыковок в документе, в частности то, что в нем не хватает фото, обязательных записей, номеров приказов, подписей и печатей.

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Россия выдает северокорейским солдатам "липовые" военные билеты с полностью сфальсифицированной информацией об их "легализации" в РФ. Это утверждают расследователи проекта "evocation.info".

Расследователи рассказали, что получили фото документа, который оккупанты выдают бойцам из КНДР. При одном из погибших бойцов КНДР в Курской области был обнаружен военный билет ВС РФ, выданный на имя уроженца Республики Тыва — Кима Кан-Болата Альбертовича, 13.04.1997 года рождения.

По легенде рядовой-гранатометчик "Ким" якобы родился в селе Баян-Тала, получил средне-техническое образование в 2016 году, работал кровельщиком, а затем поступил на срочную службу в тувинскую 55-ю горно-пехотную бригаду (в/ч 55115).

"Команда "evocation.info" установила, что человека с таким ФИО и годом рождения не существует. Единственная правдивая информация в документе — это подпись владельца на первой странице. Благодаря ей мы знаем, что настоящее имя убитого бойца — Ли Дэ Хэк (Ри Тэ-хэк, 리대혁, Li Dae Hyuk)", — говорится в сообщении.

Расследователи обнаружили немало нестыковок в документе, в частности, что в нем не хватает фото, обязательных записей, номеров приказов, подписей и печатей.

"Например, "Ким" якобы служит с 2016 года, но оружие впервые получил 10 октября 2024 года, а личный жетон (АВ- 175311) — днем позже", — отметили расследователи.

Они уверены, что российские военкоматы в спешке выписали тысячи поддельных документов для "легализации" бойцов из КНДР под видом тувинцев, бурятов и других народностей, проживающих в России.

Напомним, что 19 декабря сообщалось, что Сеул оценил потери КНДР в Курской области. Разведка Южной Кореи сообщила, что по меньшей мере сто военных КНДР погибли. Еще около тысячи получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что более 100 солдат из КНДР получили ранения и были доставлены в военный госпиталь в Курске.