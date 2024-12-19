100 ликвидированных и более 1000 раненых: Сеул оценил потери КНДР в Курской области

Большие потери армии КНДР в Курской области, как отмечают в разведке Южной Кореи, объясняются тем, что северокорейские военные не знали местности и не понимали, как работают беспилотники.

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По меньшей мере сто военных КНДР, которые находятся на территории Курской области РФ, погибли. Еще около тысячи получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила разведка Южной Кореи, сообщает Reuters.

"Сообщается, что погибло по меньшей мере 100 человек, а количество раненых приближается к 1000", — сказал член парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон со ссылкой на разведку.

Он добавил, что тяжелые потери произошли из-за отсутствия у северокорейских войск опыта применения БПЛА и незнания открытой местности, на которой им приходится участвовать в бою. По словам Ли, расхождение в оценке погибших военнослужащих с данными военного чиновника США, который назвал несколько сотен потерь, объясняется относительно консервативным анализом NIS.

Ли Сон Гвон отметил, что есть признаки того, что КНДР готовится к дополнительному развертыванию войск.

Напомним, что американские журналисты говорят, что бойцы ВСУ уничтожили сотни бойцов КНДР под селом Плехово в Курской области благодаря снарядам DPICM, которые разбрасывают над полем боя по 88 суббоеприпасов размером с гранату.

Также сообщалось, что более 100 солдат из КНДР получили ранения и были доставлены в военный госпиталь в Курске.