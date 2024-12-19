100 ліквідованих і понад 1000 поранених: Сеул оцінив втрати КНДР у Курській області

Великі втрати армії КНДР у Курській області, як наголошують у розвідці Південної Кореї, пояснюються тим, що північнокорейські військові не знали місцевості та не розуміли, як працюють безпілотники.

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Щонайменше сто військових КНДР, які перебувають на території Курської області РФ, загинули. Ще близько тисячі зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Про це повідомила розвідка Південної Кореї, повідомляє Reuters.

"Повідомляється, що загинуло щонайменше 100 осіб, а кількість поранених наближається до 1000", — сказав член парламенту Південної Кореї Лі Сон Гвон із посиланням на розвідку.

Він додав, що важкі втрати сталися через відсутність у північнокорейських військ досвіду застосування БПЛА і незнання відкритої місцевості, на якій їм доводиться брати участь у бою. За словами Лі, розбіжність у оцінці загиблих військовослужбовців із даними військового чиновника США, який назвав кілька сотень втрат, пояснюється відносно консервативним аналізом NIS.

Лі Сон Гвон зауважив, що є ознаки того, що КНДР готується до додаткового розгортання військ.

Нагадаємо, що американські журналісти говорять, що бійці ЗСУ знищили сотні бійців КНДР під селом Пльохово в Курській області завдяки снарядам DPICM, які розкидають над полем бою по 88 суббоєприпасів розміром із гранату.

Також повідомлялося, що понад 100 солдатів з КНДР дістали поранення і були доправлені до військового шпиталю в Курську.