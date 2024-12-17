Понад 100 поранених солдатів КНДР доправили до шпиталю в Курську, — OSINTери

Поранених солдатів КНДР розмістили на окремому поверсі, і для них передбачено окреме харчування.

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Понад 100 солдатів з КНДР отримали поранення і були доправлені до військового шпиталю в Курську. Про це повідомили розслідувачі проєкту "evocation.info".

"Команда "evocation.info" отримала ексклюзивні кадри зі шпиталю в Курську, в якому помічені перші поранені військовослужбовці КНДР", — йдеться в повідомленні.

Розслідувачі проінформували, що цей госпіталь розташований на вулиці Пирогова, 20 у місті Курськ. За останні дні туди було доправлено понад 100 північнокорейців із різними пораненнями.

Зазначається, що поранених солдатів КНДР розмістили на окремому поверсі, і для них передбачено окреме харчування.

Нагадаємо, що 17 грудня повідомлялося, що бійці 8 полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ім. Князя Ізяслава Мстиславича знищили 50 північнокорейських військових у Курській області за 3 дні. Крім того, знищили дві ворожі одиниці броньованої техніки, два автомобілі та один квадроцикл.

Речник Міноборони США генерал Патрік Райдер ввечері 16 грудня підтвердив втрати серед військових КНДР у Курській області. За словами речника Пентагону, північнокорейські військові зазнали втрат як пораненими, так і загиблими.