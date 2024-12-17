Бійці ССО знищили 50 військових КНДР у Курській області, — командування ССО (відео)

Українські оператори БпЛА за 3 дні знищили 50 північнокорейських солдатів і поранили ще 47, стверджує командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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Бійці 8 полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій ім. Князя Ізяслава Мстиславича знищили 50 північнокорейських військових у Курській області за 3 дні, заявляють у пресслужбі командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Повідомляється, що оператори БпЛА Сил спеціальних операцій протягом 3 днів ліквідували 50 військових КНДР і поранили ще 47.

Крім того, за словами командування ССО, українські спецпризначенці знищили дві ворожі одиниці броньованої техніки, два автомобілі та один квадроцикл.

У пресслужбі командування уточнили, що бої ще тривають.

Нагадаємо, 16 грудня ймовірно вперше солдати КНДР потрапили на відео українського дрона. Відео і фото, на яких зблизька видно обличчя принаймні трьох військових, схожих на північнокорейців, опублікував український канал Telegram-канал WarArchive.

Речник Міноборони США генерал Патрік Райдер ввечері 16 грудня підтвердив втрати серед військових КНДР у Курській області. За словами речника Пентагону, північнокорейські військові зазнали втрат як пораненими, так і загиблими.

Президент України Володимир Зеленський 17 грудня оприлюднив відео, на якому солдати РФ намагаються обпалити обличчя північнокорейського військового, і заявив, що росіяни прагнуть приховати втрати серед бійців КНДР у війні проти України.