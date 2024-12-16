"Є свідчення": У Пентагоні підтвердили втрати серед військових КНДР у Курській області

Речник Пентагона Патрік Райдер не назвав точної цифри загиблих північнокорейців. Однак отримані дані свідчать про те, що військові з КНДР зазнали як санітарних, так і безповоротних втрат.

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Солдати з Північної Кореї були залучені до бойових дій у Курській області РФ, і "є свідчення того", що вони зазнали перших втрат у бою проти Сил оборони. Про це заявив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер, пише Sky News.

За словами Райдера, отримані свідчення дозволять точно сказати, що північнокорейські зазнали перших безповоротних і санітарних втрат.

"Ми вважаємо, що північнокорейські солдати брали участь у бойових діях в Курську… у нас є свідчення того, що вони зазнали втрат, як убитих, так і поранених", — заявив Райдер.

Речник Пентагону наразі відмовився коментували детальну інформацію про точне число втрат серед північнокорейських військових.

Фіксація військ КНДР у Курській області — що відомо

14 грудня в мережі з'явилися відео, які стверджують про нібито атаку військових КНДР на позиції Сил оборони в Курській області. Згодом президент України підтвердив участь північнокорейців і додав, що вони зазнають серйозних втрат.

Згодом про втрати армії Росії в штурмах 14 грудня повідомив військовий ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр". Він оприлюднив кадри загиблих російських і північнокорейських військових.

16 грудня український канал Telegram-канал WarArchive оприлюднив кадри військових КНДР, які потрапили в об'єктив дрона. Відео було знято в Курській області РФ. На ньому видно, як двоє військових у формі ЗС РФ, ймовірно схожі на північнокорейців, намагаються сховатися від дрона.