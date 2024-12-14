Армія КНДР могла піти в наступ під Курськом: Зеленський відреагував (відео)

За непідтвердженими даними, військовослужбовці з Північної Кореї могли піти на штурм позицій ЗСУ між населеними пунктами Кремінне і Погребки. Володимир Зеленський, коментуючи можливу участь армії КНДР у боях у Курській області, стверджує, що північнокорейські бійці зазнають великих втрат.

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Північнокорейські війська, ймовірно, були зафіксовані в Курській області. Про це повідомляє канал Zigun.

Автори каналу опублікували кадри, на яких нібито зафіксовано пересування армії КНДР Курською областю.

Про те, що війська КНДР уже присутні в Курщині, також повідомляють українські військові.

"Походу корейці таки пішли в двіжуху", — пише в соцмережі Х боєць із нікнеймом "Бліндажний котик".

Крім того, аналітики проєкту "КіберБорошно" змогли встановити локацію, в якій нібито зафіксували північнокорейських військових.

"Локація: між н.п. Кремінне та Погребки, Курщина", — йдеться в повідомленні.

Точне місце розташування боїв

ГУР зі свого боку зазначає, що 13 грудня 2024 року підрозділи північнокорейської армії привели в стан готовності і наказали очікувати подальших вказівок.

"Ймовірно, що вожді держави-агресора найближчим часом залучать солдатів КНДР до безпосередньо ведення штурмових дій", — ідеться в повідомленні.

Також чутки прокоментував і президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни стали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї помітну кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи і використовуються в операціях в районах Курської області. Поки тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування і на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже помітні", — заявив він.

Важливо зазначити, що точних доказів присутності військових із Північної Кореї в Курській області та на інших ділянках фронту поки що немає.

Нагадаємо, 20 листопада з'явилася інформація про те, що Повітряні сили могли завдати удару ракетами Storm Shadow по об'єкту президента РФ Володимира Путіна в Курській області. Так там могли перебувати не тільки російські військові, а й бійці КНДР, зокрема, північнокорейські генерали.

2 грудня представник ГУР МОУ Андрій Черняк повідомив, що КНДР відправила на допомогу РФ одразу трьох генералів. Вони разом з іншими північнокорейськими солдатами перебувають у закритих таборах, де триває підготовка до залучення до бойових дій.