Армия КНДР могла пойти в наступление под Курском: Зеленский отреагировал (видео)

По неподтвержденным данным, военнослужащие из Северной Кореи могли пойти на штурм позиций ВСУ между населенными пунктами Кременное и Погребки. Владимир Зеленский, комментируя возможное участие армии КНДР в боях в Курской области, утверждает, что северокорейские бойцы несут большие потери.

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Северокорейские войска, вероятно, были зафиксированы в Курской области. Об этом сообщает канал Zigun.

Авторы канала опубликовали кадры, на котором якобы зафиксировано передвижение армии КНДР по Курской области.

О том, что войска КНДР уже присутствуют в Курщине, также сообщают украинские военные.

"Походу корейцы таки пошли в движуху", — пишет в соцсети Х боец с никнеймом "Бліндажний котик".

Кроме того, аналитики проекта "КіберБорошно" смогли установить локацию, в которой якобы зафиксировали северокорейских военных.

"Локация: между н.п. Кременное и Погребки, Курщина", — говорится в сообщении.

Точное месторасположение боев

ГУР в свою очередь отмечает, что 13 декабря 2024 подразделения северокорейской армии привели в состояние готовности и приказали ожидать дальнейших указаний.

"Вероятно, что вожди государства-агрессора в ближайшее время привлекут солдат КНДР к непосредственно ведению штурмовых действий", — говорится в сообщении.

Также слухи прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня уже есть предварительные данные о том, что россияне стали применять в штурмах солдат из Северной Кореи заметное количество. Русские включают их в сводные подразделения и используются в операциях в районах Курской области. Пока только там. Но мы располагаем информацией о том, что возможно применение и на других участках фронта. Потери среди этой категории уже заметны", — заявил он.

Важно отметить, что точных доказательств присутствия военных из Северной Кореи в Курской области и на других участках фронта пока нет.

Напомним, 20 ноября появилась информация о том, что Воздушные силы могли нанести удар ракетами Storm Shadow по объекту президента РФ Владимира Путина в Курской области. Так там могли находиться не только российские военные, но и бойцы КНДР, в частности, северокорейские генералы.

2 декабря представитель ГУР МОУ Андрей Черняк сообщил, что КНДР отправила на помощь РФ сразу трех генералов. Они вместе с другими северокорейскими солдатами находятся в закрытых лагерях, где идет подготовка к приобщению к боевым действиям.