Трое генералов, а не один: представитель ГУР об участии военных КНДР в войне РФ

В Северной Корее могут оказаться более 10 тысяч военных инструкторов, которые в РФ освоили современные методы ведения войны, предостерег представитель ГУР. Кроме того, существует возможность, что на войну отправят до 100 тысяч солдат.

Военные КНДР, которых Ким Чен Ын отправил на войну РФ, учатся в тайных лагерях, и ими руководит втрое больше генералов, чем ранее сообщали в медиа. Независимо от того, чем именно они занимаются на линии фронта, они приобщены к атакам на украинских военных. О возможности роста количества солдат Северной Кореи в десять раз и о том, какая опасность в решении Ким Чен Ына, представитель ГУР МОУ Андрей Черняк рассказал в интервью проекту "Донбасс Реалии" порталу "Радио Свобода".

КНДР и РФ — детали от представителя ГУР Андрея Черняка см. с 11:59

Черняк дополнил информацию о топофицере КНДР Ким Йон Боке, о котором ранее писало издание The Wall Street Journal. Согласно данным украинской разведки, Северная Корея отправила на помощь РФ сразу трех генералов. Генералов тщательно прячут и охраняют. Вместе с северокорейскими солдатами они находятся в закрытых лагерях, где готовятся к приобщению к боевым действиям. Других деталей, например, имен генералов или места дислокации, разведчик не сообщил.

"По нашей информации, действительно, контингентом северокорейских войск в России командуют три генерала. Их максимально скрывают", — подчеркнул представитель ГУР.

КНДР и РФ — детали сотрудничества

Во время разговора с проектом "Донбасс Реалии", фрагмент которого появился на YouTube-канале "Радио Свобода", Черняк не исключил, что контингент КНДР в РФ может вырасти до 100 тыс. чел. По мнению спецслужб, все зависит от того, что сможет "выторговать" Ким Чен Ын в обмен на такое количество военных. На сегодня подтверждено, что речь идет об 11 тыс. солдат, из которых 2 тыс. уже находятся на фронте.

"Возможно, они не на первой линии, возможно, не на передовых позициях. Но они все равно обеспечивают агрессию против Украины, обеспечивают убийство украинских военнослужащих", — сказал он.

Представитель разведки отметил, что участие солдат КНДР в войне РФ может усилить северокорейскую армию. По его словам, прибывшие из Северной Кореи, среди прочего, учатся управлять беспилотниками. Когда они вернутся домой, то новые технологии и новые методы ведения войны получит Ким Чен Ын, и это усилит угрозу для соседних азиатских стран — Южной Кореи и Японии.

"После того, как они вернутся домой, они будут обученными специалистами, которые, во-первых, понимают как управлять беспилотными летательными аппаратами, и, во-вторых, это уже будут инструкторы, 11 000 или сколько их вернется. Инструкторы, которые смогут научить миллионную северокорейскую армию новым условиям ведения войны, новым условиям ведения боевых действий", — слышно во фрагменте интервью.

Отметим, согласно данным ГУР и западных разведок, солдат КНДР заметили на линии фронта в Курской области. Кроме того, украинские военные сообщили, что уже наносили удары по местам их дислокации, а от удара Storm Shadow по командному пункту возле Марьинки мог пострадать топ-генерал Северной Кореи. Также появились заявления, что военные Северной Кореи замечены на фронте в Харьковской области, однако информация пока не подтвердилась.

Напоминаем, Фокус писал о визите премьер-министра Дениса Шмыгаля в Южную Корею и о том, насколько результативной была поездка.