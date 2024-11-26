"Двигайтесь быстро": разведка перехватила разговор военных КНДР в Курской области

По данным разведки, в перехваченном разговоре военных КНДР в Курской области дежурный на рации северокорейский военнослужащий проверял связь и подгонял солдат вперед.

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор, во время которого северокорейский военный проверял связь и подгонял солдат. Об этом сообщило ГУР МО на странице в Facebook.

В перехваченном разговоре военных КНДР в Курской области дежурный на рации северокорейский военнослужащий проверял связь и подгонял солдат вперед.

"Быстро выходите! Скорее, быстрее двигайтесь назад", — кричал он.

Солдат Северной Кореи бойцы ВСУ уже замечали на Харьковском направлении. Они накапливались на передних линиях, по информации командира сводного подразделения 153-й ОМБР Назарий Кишак.

Атаки Storm Shadow по территории РФ

По данным Global Defense Corp, 20 ноября в ходе удара британской ракетой Storm Shadow по подземному объекту в Курской области РФ погибли 500 северокорейских солдат. Ранения также получили 33 российских военнослужащих.

Удару подвергся санаторий Управления делами президента России в Марьино Курской области. Среди других был ликвидирован и первый заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Валерий Солодчук.

Напомним, что 25 ноября стало известно, что в Северной Корее расширяют завод по сборке ракет, которыми российские войска наносят удары по Украине.

Также сообщалось, что, по информации ГУР, РФ получила больше 100 северокорейских ракет КНДР. В ракетах типа KN-23/KN-24 содержатся компоненты из семи разных западных стран.