Британская ракета Storm Shadow нанесла значительный ущерб российским войскам. В результате удара по Марьино погиб генерал-лейтенант Валерий Солодчук.

В результате ракетного удара, произведенного 20 ноября по подземному объекту в Курской области РФ, погибли 18 российских военных, включая генерал-лейтенанта Солодчука, также были ранены 33 российских солдата и убиты 500 северокорейских солдат. Об этом пишет военно-аналитический ресурс Global Defense Corp.

Удар британской ракетой Storm Shadow по санаторию Управления делами президента России в Марьино Курской области привел к значительным военным потерям, включая смерть первого заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенанта Валерия Солодчука.

В результате удара также были ранены три северокорейских военных представителя, в том числе два офицера-мужчины и женщина, первоначально идентифицированная как медик, хотя источники предполагают, что она могла служить переводчиком.

Уже во время попыток обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы, получили ранения 13 российских саперов, включая заместителя начальника штаба 88-й механизированной бригады.

В то же время, как предполагается, присутствие столь высокопоставленных лиц во время операций по разминированию не исключает возможность дополнительных потерь среди старших офицеров, помимо тех, о которых сообщалось первоначально.

Что известно о генерале Солодчуке

Генерал-лейтенант Валерий Солодчук Фото: Вікіпедія

Валерий Солодчук родился в 1971 году в Астрахани, РФ. В 1992 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, общевойсковую академию ВС РФ в 2004 году и Академию Генерального штаба ВС РФ в 2012-м. Принимал непосредственное участие в преступной деятельности на территории Украины в 2014—2015 гг. как командир 1 АК 12 Командование резерва Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, ранее издание Defence Express сообщило, что ВСУ могли поразить командный пункт с генералами КНДР. По мнению аналитиков портала, именно в так называемом "узле связи" на самом деле могли находиться офицеры.

Отметим, ранее Фокус писал о генерале из КНДР, которого якобы лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в РФ вместе с подразделением элитного спецназа. Генерала на должности заместитель начальника штаба зовут Ким Йон Бок.