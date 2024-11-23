Убито 500 солдатів КНДР і генерал РФ: наслідки удару Storm Shadow по Курській області

Британська ракета Storm Shadow завдала значної шкоди російським військам. Унаслідок удару по Мар'їному загинув генерал-лейтенант Валерій Солодчук.

Унаслідок ракетного удару, здійсненого 20 листопада по підземному об'єкту в Курській області РФ, загинули 18 російських військових, включно з генерал-лейтенантом Солодчуком, також було поранено 33 російських солдатів і вбито 500 північнокорейських солдатів. Про це пише військово-аналітичний ресурс Global Defense Corp.

Удар британською ракетою Storm Shadow по санаторію Управління справами президента Росії в Мар'їно Курської області призвів до значних військових втрат, включно зі смертю першого заступника командувача Ленінградського військового округу генерал-лейтенанта Валерія Солодчука.

Унаслідок удару також було поранено трьох північнокорейських військових представників, зокрема двох офіцерів-чоловіків і жінку, спочатку ідентифіковану як медик, хоча джерела припускають, що вона могла бути перекладачем.

Уже під час спроб знешкодити боєприпаси, що не розірвалися, дістали поранення 13 російських саперів, включно із заступником начальника штабу 88-ї механізованої бригади.

Водночас, як припускають, присутність таких високопоставлених осіб під час операцій із розмінування не виключає можливості додаткових втрат серед старших офіцерів, крім тих, про які повідомляли спочатку.

Що відомо про генерала Солодчука

Генерал-лейтенант Валерій Солодчук Фото: Википедия

Валерій Солодчук народився 1971 року в Астрахані, РФ. У 1992 році закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище, загальновійськову академію ЗС РФ у 2004 році та Академію Генерального штабу ЗС РФ у 2012-му. Брав безпосередню участь у злочинній діяльності на території України в 2014-2015 рр. як командир 1 АК 12 Командування резерву Південного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо, раніше видання Defence Express повідомило, що ЗСУ могли вразити командний пункт із генералами КНДР. На думку аналітиків порталу, саме в так званому "вузлі зв'язку" насправді могли перебувати офіцери.

Зазначимо, раніше Фокус писав про генерала з КНДР, якого нібито лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив до РФ разом із підрозділом елітного спецназу. Генерала на посаді заступника начальника штабу звуть Кім Йон Бок.