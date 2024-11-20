Удары Storm Shadow по РФ: появились кадры поражения в Курской области (фото, видео)

На видео заметно не менее 10 попаданий в подземный командный пункт ВС РФ в селе Марьино Курской области РФ. В момент удара там могли находиться генералы из КНДР.

20 ноября Силы обороны Украины осуществили удар крылатыми ракетами Storm Shadow вглубь РФ. Кадры с фиксированием поражения были обнародованы OSINT-специалистами из группы КиберБорошно в Telegram.

На кадрах видно, как беспилотник снимает местность, где ракеты Storm Shadow наносят удар по одной из локаций ВС РФ. В целом можно увидеть не менее 10 попаданий в районе Марьино Курской области, где мог быть расположен подземный командный пункт. По непроверенной информации, в момент удара там могли находиться генералы из КНДР.

OSINT-специалисты из группы КиберБорошно установили точные координаты места попадания ракет. Они указывают, что ракеты Strom Shadow ударили по бункеру в населенном пункте Марьино Курской области РФ по координатам: 51.586622,34.947810

"Присутствие там бункера подтверждают снимки с Google Street View", — пишут OSINT-специалисты.

Сейчас украинские военные не подтвердили информацию о применении ракет этого типа по территории РФ.

Напомним, 20 ноября издание Bloomberg сообщило, что Украина впервые ударила ракетами Storm Shadow по Курской области РФ. Великобритания согласилась предоставить Киеву разрешение на удар ракетами Storm Shadow после принятия соответствующего решения США по ракетам ATACMS.

Позже издание Defence Express заявило, что ВСУ могли поразить командный пункт с генералами КНДР. По мнению аналитиков портала, именно в так называемом "узле связи" на самом деле могли скрываться вражеские командиры и генералы КНДР.