Удари Storm Shadow по РФ: з'явилися кадри ураження в Курській області (фото, відео)

На відео помітно щонайменше 10 влучань в підземний командний пункт ЗС РФ у селі Мар'їно Курської області РФ. В момент удару там могли перебувати генерали з КНДР.

20 листопада Сили оборони України здійснили удар крилатими ракетами Storm Shadow вглиб РФ. Кадри з фіксуванням ураження були оприлюднені OSINT-фахівцями з групи КіберБорошно в Telegram.

На кадрах видно, як безпілотник фільмує місцевість, де ракети Storm Shadow завдають удару по одній з локацій ЗС РФ. Загалом можна побачити не менше 10 влучань в районі Мар'їно Курської області, де міг бути розташований підземний командний пункт. За неперевіреною інформацією, в момент удару там могли перебувати генерали з КНДР.

OSINT-фахівці з групи КіберБорошно встановили точні координати місця влучання ракет. Вони вказують, що ракети Strom Shadow вдарили по бункеру в населеному пункті Мар'їно Курської області РФ за координатами: 51.586622,34.947810

"Присутність там бункеру підтверджують знімки з Google Street View", — пишуть OSINT-спеціалісти.

Наразі українські військові не підтвердили інформацію про застосування ракет цього типу по території РФ.

Нагадаємо, 20 листопада видання Bloomberg повідомило, що Україна вперше вдарила ракетами Storm Shadow по Курській області РФ. Велика Британія погодилася надати Києву дозвіл на удар ракетами Storm Shadow після ухвалення відповідного рішення США щодо ракет ATACMS.

Пізніше видання Defence Express заявило, що ЗСУ могли уразити командний пункт з генералами КНДР. На думку аналітиків порталу, саме у так званому "вузлі зв’язку" насправді могли ховатись ворожі командири й генерали КНДР.