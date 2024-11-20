Україна вперше вдарила по РФ Storm Shadow: їхні характеристики та можливості (інфографіка)
Франко-британські крилаті ракети малопомітні для радарів, розроблялися з 1944 року компаніями Matra і British Aerospace. Ракета функціонує за принципом "вистрілив і забув" і програмується перед пуском.
Сили оборони України вперше завдали удару британськими крилатими ракетами по цілях на території РФ. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на високопоставленого представника країни Заходу.Важливо
У відповідь на розгортання північнокорейських військових у війні проти України уряд Великобританії дозволив удари Storm Shadow по території РФ. Британський уряд вважає участь КНДР у війні ескалацією, за даними представника Заходу, який погодився говорити на умовах анонімності.
Характеристики ракет Storm Shadow
Малопомітні для радарів франко-британські крилаті ракети розроблялися з 1944 року компаніями Matra і British Aerospace. Зараз їх випускає MBDA.
Storm Shadow — британська назва, SCALP-EG — їхній французький аналог.
В основі дизайну ракети — французька розробка Apache, але відрізняється вона тим, що унітарна боєголовка використовується замість касетних боєприпасів.
- ціна ракети Storm Shadow — 2,5 млн доларів;
- вага — 1,3 тонни;
- довжина — 5.1 метра;
- боєголовка — Multistage BROACH penetration warhead;
- вага боєголовки — 450 кг;
- радіус дії — 550 км;
- максимальна швидкість — 519 км/с
- системи наведення — GPS, INS, IIR & TERPROM;
- носії — Mirage 2000, Rafale, Su-24, Tornado, Typhoon, Gripen.
Ракета функціонує за принципом "вистрілив і забув" і програмується перед пуском. Після пуску її не можна контролювати або провести самознищення. Інформацію про ціль також не можна змінити.
Нагадаємо, що румун, який воює в ЗСУ, озвучив похмурий прогноз щодо того, що війна в Україні наближається до світової.
Також повідомлялося, що ЗС РФ оточують ЗСУ в Кураховому. Українські захисники розкрили подробиці.