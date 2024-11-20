Украина впервые ударила по РФ Storm Shadow: их характеристики и возможности (инфографика)
Франко-британские крылатые ракеты малозаметные для радаров, разрабатывались с 1944 года компаниями Matra и British Aerospace. Ракета функционирует по принципу "выстрелил и забыл" и программируется перед пуском.
Силы обороны Украины впервые нанесли удар британскими крылатыми ракетами по целям на территории РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя страны Запада.Важно
В ответ на развертывание северокорейских военных в войне против Украины правительство Великобритании разрешило удары Storm Shadow по территории РФ. Британское правительство посчитало участие КНДР в войне эскалацией, по данным представителя Запада, согласившегося говорить на условиях анонимности.
Характеристики ракет Storm Shadow
Малозаметные для радаров франко-британские крылатые ракеты разрабатывались с 1944 года компаниями Matra и British Aerospace. Сейчас их выпускает MBDA.
Storm Shadow — британское название, SCALP-EG — их французский аналог.
В основе дизайна ракеты — французская разработка Apache, но отличается она тем, что унитарная боеголовка используется вместо кассетных боеприпасов.
- цена ракеты Storm Shadow — 2,5 млн долларов;
- вес — 1,3 км;
- длина — 5.1 метра;
- боеголовка — Multistage BROACH penetration warhead;
- вес боеголовки — 450 кг;
- радиус действия — 550 км;
- максимальная скорость — 519 км/с
- системы наведения — GPS, INS, IIR & TERPROM;
- носители — Mirage 2000, Rafale, Su-24, Tornado, Typhoon, Gripen.
Ракета функционирует по принципу "выстрелил и забыл" и программируется перед пуском. После пуска ее нельзя контролировать или провести самоуничтожение. Информацию о цели также нельзя изменить.
Напомним, что воюющий в ВСУ румын озвучил мрачный прогноз относительно того, что война в Украине приближается к мировой.
Также сообщалось, что ВС РФ окружают ВСУ в Курахово. Украинские защитники раскрыли подробности.