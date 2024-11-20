Украина впервые ударила по РФ Storm Shadow: их характеристики и возможности (инфографика)

Франко-британские крылатые ракеты малозаметные для радаров, разрабатывались с 1944 года компаниями Matra и British Aerospace. Ракета функционирует по принципу "выстрелил и забыл" и программируется перед пуском.

Силы обороны Украины впервые нанесли удар британскими крылатыми ракетами по целям на территории РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя страны Запада.

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Украина впервые ударила ракетами Storm Shadow по Курской области РФ (фото, видео)

В ответ на развертывание северокорейских военных в войне против Украины правительство Великобритании разрешило удары Storm Shadow по территории РФ. Британское правительство посчитало участие КНДР в войне эскалацией, по данным представителя Запада, согласившегося говорить на условиях анонимности.

Характеристики ракет Storm Shadow

Ракета Storm Shadow

Малозаметные для радаров франко-британские крылатые ракеты разрабатывались с 1944 года компаниями Matra и British Aerospace. Сейчас их выпускает MBDA.

Storm Shadow — британское название, SCALP-EG — их французский аналог.

В основе дизайна ракеты — французская разработка Apache, но отличается она тем, что унитарная боеголовка используется вместо кассетных боеприпасов.

цена ракеты Storm Shadow — 2,5 млн долларов;

вес — 1,3 км;

длина — 5.1 метра;

боеголовка — Multistage BROACH penetration warhead;

вес боеголовки — 450 кг;

радиус действия — 550 км;

максимальная скорость — 519 км/с

системы наведения — GPS, INS, IIR & TERPROM;

носители — Mirage 2000, Rafale, Su-24, Tornado, Typhoon, Gripen.

Ракеты Storm Shadow

Ракета функционирует по принципу "выстрелил и забыл" и программируется перед пуском. После пуска ее нельзя контролировать или провести самоуничтожение. Информацию о цели также нельзя изменить.

Напомним, что воюющий в ВСУ румын озвучил мрачный прогноз относительно того, что война в Украине приближается к мировой.

Также сообщалось, что ВС РФ окружают ВСУ в Курахово. Украинские защитники раскрыли подробности.