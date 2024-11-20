Враг окружает ВСУ в Курахово: что происходит на фронте и будут ли отходить бойцы из города

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои, оккупанты давят на Курахово. По словам военных экспертов, почти 70% города окружено и украинским военным придется выходить в ближайшие недели.

В районе Курахово на Донбассе наблюдается сложная ситуация. Бои в городе доходят до центральных районов, отметил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Бои в Курахово кое-где доходят до центральных районов города, частично п*даров удается отбрасывать оттуда, но они начинают новые накаты; элеватор в городе занят противником", — сказал боец.

Он отметил, что противник подошел ближе к линии Успеновка — Екатериновка, происходят штурмы пехотой и техникой.

По словам украинского военнослужащего Станислава Бунятова с позывным "Осман", сейчас на Кураховском направлении происходят тяжелые механизированные штурмы.

Он уточнил, что к механизированным штурмам было привлечено около 15 единиц техники и несколько взводов пехоты.

"Технику уничтожали не только FPV, к этому делу присоединилась пехота с противотанковыми средствами, расчет "Джавелин" и "Леопард", также хорошо отработали противотанковые заграждения. Пехоту ребята утилизируют сбросами и FPV. Сейчас на этом направлении враг активен и продолжает работу с помощью ББМ с десантом", — пояснил военный.

Боец 25-й ОПДБр с позывным "Мучной" отметил, что на севере в районе Берестков сложная ситуация. Силы обороны еще держат западную часть, но, по его мнению, могут ее потерять.

"Далее за этим селом холм и Старые Терны, которые уже перестали иметь стратегическое значение с учетом пробела в самом Курахово, где п*дары заняли район элеватора, а чуть позже заняли уже первые высотные застройки и рынок", — пояснил "Мучной".

Он отметил, что на юге со стороны Трудового россияне вышли к реке, еще немного осталось до Успеновки. Более того, врагу удалось выйти к Елизаветовке и к хутору Веселый Гай. Так все пути отхода полностью находятся под огневым контролем врага.

"Как из этой кишки выбираться? Никак, только под обстрелами и верить, что выживешь!" — добавил он.

РФ окружает ВСУ в Курахово: что происходит в городе

Экс-сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак рассказал Фокусу, что в Курахово враг окружает украинских бойцов.

"К сожалению, большая вероятность, что там (в Курахово, — ред.) пришлось нам оставаться в неделях, не в месяцах. Город окружен больше, чем на 60%. Даже больше, скорее всего, под 70 уже", — сказал Ступак.

Он считает, что, возможно, украинским военным придется выходить из города в течение недели-двух. Однако удастся продержаться, если командование докинет больше ресурсов, личный состав.

По мнению эксперта, Курахово уже почти потеряно, ведь там сложно держать оборону. Он рассказал, что враг хочет перерезать дорогу, которая соединяет Курахово с Покровским в Запорожской области. Чем ближе россияне подойдут к дороге, тем быстрее украинским военным придется выходить, поскольку это сообщение, а потому и еда, медикаменты, боекомплект, люди и техника.

Офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров сообщил Фокусу, что в Курахово наблюдается сложная ситуация.

"Там у нас остался небольшой, скажем так, коридор, который является сообщением. Скорее всего идет к тому, что, к сожалению, оттуда придется выходить", — заявил Крамаров.

По его словам, ситуация в Курахово похожа на ту, которая была в Угледаре, который расположен юго-восточнее города. Там тоже есть основная ключевая трасса, которую Силы обороны еще контролируют. В частности, коридор украинского контроля — в районе 6-7 километров, однако, как понимает эксперт, украинцам, вероятно, придется отходить из-за существенного давления врага.

Наступательный потенциал РФ: Украина ошиблась в оценке ресурсов врага

ВС РФ давят на нескольких участках фронта одновременно, вместо того, чтобы сконцентрироваться на чем-то одном. На вопрос, логично ли действует противник в этой ситуации, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что логики в этом нет, но возникла странная ситуация. Он напомнил, что руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов настаивал, что к началу октября у россиян появятся проблемы с наступательным потенциалом, однако этого не произошло.

"Фактически сейчас на семи участках фронта происходят ожесточенные боевые действия — Курахово, Покровск, Часов Яр, Торецк, Купянск, территория Курской области, юг Запорожской области", — подчеркнул он в разговоре с Фокусом.

Военный эксперт сообщил, что в течение последних десяти дней потери противника не были меньше полутора тысяч в сутки. Несмотря на это, он еще имеет ресурсы для продолжения атак. Селезневу непонятно, откуда враг берет ресурсы, и почему произошла ошибка в оценке ресурсов РФ.

Он убежден, что сейчас россияне бросили "в ад войны" все имеющиеся ресурсы для того, чтобы получить как можно больше побед на поле боя.

В свою очередь Андрей Крамаров считает, что вопрос не в логике, а в возможностях РФ. Если армия имеет количественное преимущество, то войско можно бросать на разные участки, тем самым создавая проблему для Сил обороны, и таким образом растягивать украинские ресурсы и усилия. Ведь украинцы оперируют меньшим количеством техники и личного состава.

Напомним, 14 ноября украинский боец с позывным "Мучной" сообщил, что на Кураховском направлении Силы обороны могут потерять важный опорный пункт и попасть в окружение.

18 ноября стало известно, что 33-я бригада ВСУ вместе с другими подразделениями отразила масштабную атаку ВС РФ на Кураховском направлении. В частности, во время отражения штурма отличился боевой танк Leopard 2A4.