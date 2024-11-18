Leopard 2 отличился: бойцы Нацгвардии отбили штурм россиян под Курахово (видео)

После неудачного штурма российская техника осталась догорать на поле боя, а пехота противника была добита беспилотниками.

33-я отдельная механизированная бригада ВСУ совместно с другими подразделениями успешно отразила масштабную атаку российских оккупантов на Кураховском направлении. Пресс-служба бригады 17 ноября опубликовала видеозапись с эпизодами боевой работы.

Противник использовал бронетехнику для прикрытия наступления пехоты, однако слаженные действия украинских танков, артиллерии и операторов ударных FPV-дронов сорвали планы захватчиков.

К отражению атаки был привлечен, как минимум, один танк — в бою отличился основной боевой танк Leopard 2A4. Национальная гвардия Украины, в частности подразделение "Острые козырьки", также продемонстрировала кадры уничтоженной российской техники и личного состава противника, которая осталась догорать на дороге.

"Так выглядит поле боя на Кураховском направлении после сегодняшней попытки россиян продвинуться дальше… Те кто успел запрыгнуть в окопы были разбиты дронами потому что спрятаться было негде", — рассказали в подразделении.

Поле боя на Кураховском направлении Фото: Соцсети Техника РФ на Кураховском направлении Фото: Соцсети

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, на Кураховском направлении за 17 ноября произошло 35 боевых столкновений. При этом украинские силы отразили 20 атак врага в районах Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Сонцовки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахово и Антоновки. Потери российских войск составили:

128 человек уничтоженными и ранеными;

2 танка и 1 БМП уничтожены;

2 единицы автомобильной техники, 2 мотоцикла, 1 миномет ликвидированы;

1 БМП и 1 артиллерийская система повреждены.

Карта боевых действий на Кураховском направлении

Напомним, Фокус собрал, что известно о ситуации на фронте по состоянию на 16 ноября. В частности, под Курахово российские войска постоянно бросают дополнительные силы в село Сонцовка, чтобы окончательно там закрепиться.