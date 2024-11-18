Leopard 2 відзначився: бійці Нацгвардії відбили штурм росіян під Кураховим (відео)

Після невдалого штурму російська техніка залишилася догоряти на полі бою, а піхота противника була добита безпілотниками.

33-тя окрема механізована бригада ЗСУ спільно з іншими підрозділами успішно відбила масштабну атаку російських окупантів на Курахівському напрямку. Пресслужба бригади 17 листопада опублікувала відеозапис із епізодами бойової роботи.

Противник використовував бронетехніку для прикриття наступу піхоти, проте злагоджені дії українських танків, артилерії та операторів ударних FPV-дронів зірвали плани загарбників.

До відбиття атаки було залучено, як мінімум, один танк — у бою відзначився основний бойовий танк Leopard 2A4. Національна гвардія України, зокрема підрозділ "Гострі картузи", також продемонструвала кадри знищеної російської техніки та особового складу супротивника, що залишилася догоряти на дорозі.

"Такий вигляд має поле бою на Курахівському напрямку після сьогоднішньої спроби росіян просунутися далі... Ті, хто встиг застрибнути в окопи, були розбиті дронами, бо сховатися було ніде", — розповіли в підрозділі.

Поле бою на Курахівському напрямку Фото: Соцмережi Техніка РФ на Курахівському напрямку Фото: Соцмережi

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, на Курахівському напрямку за 17 листопада відбулося 35 бойових зіткнень. Водночас українські сили відбили 20 атак ворога в районах Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Далекого, Курахового та Антонівки. Втрати російських військ становили:

128 осіб знищеними й пораненими;

2 танки та 1 БМП знищено;

2 одиниці автомобільної техніки, 2 мотоцикли, 1 міномет ліквідовано;

1 БМП і 1 артилерійську систему пошкоджено.

Карта бойових дій на Курахівському напрямку

Нагадаємо, Фокус зібрав, що відомо про ситуацію на фронті станом на 16 листопада. Зокрема, під Кураховим російські війська постійно кидають додаткові сили в село Сонцівка, щоб остаточно там закріпитися.