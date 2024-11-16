Хотят дойти до дамбы и охотятся на пилотов: где продвигаются ВС РФ в Донецкой области (карты)

Офицер ВСУ "Алекс" рассказал, что оккупанты хотят закрепиться в Сонцовке, но пока лишь "забились по углам, чтобы выжить". Пустынку, по словам бойца "Мучного", уже частично контролирует враг.

ВС РФ наступают в Донецкой области, аналитики DeepState сообщили об оккупации села Максимовка на Кураховском направлении. Фокус собрал, что известно о ситуации на фронте по состоянию на 16 ноября.

Покровское направление

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что российские оккупанты продолжают продвигаться по железному полотну. После захвата сел Григорьевка и Петровка движение вражеских сил не остановилось, они выходят к окраине села Желтое.

Фронт вдоль автодороги Селидово-Покровск выравнивается. По словам военнослужащего, цель РФ — дойти до поселка Шевченко.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

К юго-западу от поселка Новоалексеевка вражеские силы не прекращают штурмовать село Пустынка. "Мучной" сообщил, что частично населенный пункт "уже за врагом". Также захватчики начали обходить с севера поселок Заря.

Также, как проинформировал защитник, продолжаются прорывы к поселку Старые Терны. Цель ВС РФ — дойти до дамбы.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Лиманское направление

Доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов сообщил, что малые группы ВС РФ периодически штурмуют украинские позиции в селе Терны. По его словам, оккупанты имеют "регулярные небольшие результаты", но систематические санитарные потери постепенно приводят подразделения в состояние не боевой готовности.

Упомянутый населенный пункт на карте боевых действий Фото: Deep State

"Также на этом направлении ведется постоянная охота на наших пилотов, для поражения враг не жалеет никаких огневых средств, потеря боеспособности позиций присутствует на регулярной основе", — отметил "Осман".

Кураховское направление

Лейтенант ВСУ "Алекс" проинформировал, что российские войска постоянно бросают дополнительные силы в село Сонцовка, чтобы окончательно закрепиться там.

"На данный момент на восточных окраинах села засели несколько мелких групп противника, но невозможно сказать, что они закрепились, скорее забились по углам, чтобы выжить", — рассказал офицер.

Упомянутый населенный пункт на карте боевых действий Фото: Deep State

Он подавал, что РФ постоянно пытается бросать подкрепления и в целом приблизить линию боестолкновения ближе к населенному пункту.

Что говорит командование

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 16 ноября говорится, что в течение суток на Покровском направлении остановили 38 штурмовых и наступательных действий РФ. Бои шли в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Петровка и Пустынка.

На Лиманском направлении зафиксировали 16 вражеских атак. Оккупанты пытались вклиниться в оборону вблизи Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Торского.

На Кураховском направлении за сутки было отражено 35 атак. ВС РФ попытались продвинуться в районах Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки.

Напомним, ночью на 16 ноября Россия нанесла ракетный удар по Харьковской области и атаковала дронами украинские города. Обломки одного из БПЛА упали на киевской Оболони.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина разработала четыре типа ракет и сейчас они проходят испытания.