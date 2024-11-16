Хочуть дійти до дамби й полюють на пілотів: де просуваються ЗС РФ на Донеччині (карти)
Офіцер ЗСУ "Алекс" розповів, що окупанти хочуть закріпитись у Сонцівці, але поки лиш "забились по кутках, аби вижити". Пустинку, зі слів бійця "Мучного", вже частково контролює ворог.
ЗС РФ наступають у Донецькій області, аналітики DeepState повідомили про окупацію села Максимівка на Курахівському напрямку. Фокус зібрав, що відомо про ситуацію на фронті станом на 16 листопада.
Покровський напрямок
Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що російські окупанти продовжують просуватись залізним полотном. Після захоплення сіл Григорівка й Петрівка рух ворожих сил не зупинився, вони виходять до околиці села Жовте.
Фронт вздовж автодороги Селидове-Покровськ вирівнюється. Зі слів військовослужбовця, мета РФ — дійти до селища Шевченко.
На південний захід від селища Новоолексіївка ворожі сили не припиняють штурмувати село Пустинка. "Мучной" повідомив, що частково населений пункт "вже за ворогом". Також загарбники почали обходити з півночі селище Зоря.
Також, як проінформував захисник, продовжуються прориви до селища Старі Терни. Мета ЗС РФ — дійти до дамби.
Лиманський напрямок
Доброволець 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов повідомив, що малі групи ЗС РФ періодично штурмують українські позиції в селі Терни. З його слів, окупанти мають "регулярні невеликі результати", але систематичні санітарні втрати поступово приводять підрозділи в стан не бойової готовності.
"Також на цьому напрямку ведеться постійне полювання на наших пілотів, для ураження ворог не шкодує жодних вогневих засобів, втрата боєздатності позицій присутня на регулярній основі", — зазначив "Осман".
Курахівський напрямок
Лейтенант ЗСУ "Алекс" проінформував, що російські війська постійно кидають додаткові сили в село Сонцівка, щоб остаточно закріпитись там.
"На цей момент на східних околицях села засіли декілька дрібних груп противника, але неможливо сказати, що вони закріпились, скоріше забились по кутках, аби вижити", — розповів офіцер.
Він подавав, що РФ постійно намагається кидати підкріплення й загалом наблизити лінію боєзіткнення ближче до населеного пункту.
Що каже командування
У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 16 листопада йдеться, що протягом доби на Покровському напрямку зупинили 38 штурмових і наступальних дій РФ. Бої точились в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка та Пустинка.
На Лиманському напрямку зафіксували 16 ворожих атак. Окупанти намагались вклинитися в оборону поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського.
На Курахівському напрямку за добу було відбито 35 атак. ЗС РФ спробували просунутись в районах Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки.
Нагадаємо, вночі на 16 листопада Росія завдала ракетного удару по Харківській області та атакувала дронами українські міста. Уламки одного з БПЛА впали на київській Оболоні.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила чотири типи ракет і нині вони проходять випробовування.