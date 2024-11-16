Хочуть дійти до дамби й полюють на пілотів: де просуваються ЗС РФ на Донеччині (карти)

Офіцер ЗСУ "Алекс" розповів, що окупанти хочуть закріпитись у Сонцівці, але поки лиш "забились по кутках, аби вижити". Пустинку, зі слів бійця "Мучного", вже частково контролює ворог.

ЗС РФ наступають у Донецькій області, аналітики DeepState повідомили про окупацію села Максимівка на Курахівському напрямку. Фокус зібрав, що відомо про ситуацію на фронті станом на 16 листопада.

Покровський напрямок

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що російські окупанти продовжують просуватись залізним полотном. Після захоплення сіл Григорівка й Петрівка рух ворожих сил не зупинився, вони виходять до околиці села Жовте.

Фронт вздовж автодороги Селидове-Покровськ вирівнюється. Зі слів військовослужбовця, мета РФ — дійти до селища Шевченко.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

На південний захід від селища Новоолексіївка ворожі сили не припиняють штурмувати село Пустинка. "Мучной" повідомив, що частково населений пункт "вже за ворогом". Також загарбники почали обходити з півночі селище Зоря.

Також, як проінформував захисник, продовжуються прориви до селища Старі Терни. Мета ЗС РФ — дійти до дамби.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Лиманський напрямок

Доброволець 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов повідомив, що малі групи ЗС РФ періодично штурмують українські позиції в селі Терни. З його слів, окупанти мають "регулярні невеликі результати", але систематичні санітарні втрати поступово приводять підрозділи в стан не бойової готовності.

Згаданий населений пункт на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Також на цьому напрямку ведеться постійне полювання на наших пілотів, для ураження ворог не шкодує жодних вогневих засобів, втрата боєздатності позицій присутня на регулярній основі", — зазначив "Осман".

Курахівський напрямок

Лейтенант ЗСУ "Алекс" проінформував, що російські війська постійно кидають додаткові сили в село Сонцівка, щоб остаточно закріпитись там.

"На цей момент на східних околицях села засіли декілька дрібних груп противника, але неможливо сказати, що вони закріпились, скоріше забились по кутках, аби вижити", — розповів офіцер.

Згаданий населений пункт на мапі бойових дій Фото: Deep State

Він подавав, що РФ постійно намагається кидати підкріплення й загалом наблизити лінію боєзіткнення ближче до населеного пункту.

Що каже командування

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 16 листопада йдеться, що протягом доби на Покровському напрямку зупинили 38 штурмових і наступальних дій РФ. Бої точились в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка та Пустинка.

На Лиманському напрямку зафіксували 16 ворожих атак. Окупанти намагались вклинитися в оборону поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського.

На Курахівському напрямку за добу було відбито 35 атак. ЗС РФ спробували просунутись в районах Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки.

Нагадаємо, вночі на 16 листопада Росія завдала ракетного удару по Харківській області та атакувала дронами українські міста. Уламки одного з БПЛА впали на київській Оболоні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розробила чотири типи ракет і нині вони проходять випробовування.