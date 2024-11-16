Нічна атака "Шахедів": вибухи лунали в Києві та Запоріжжі, ЗАЕС на межі блекауту

В деяких регіонах зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Наразі знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС, внаслідок чого станція перебуває на межі блекауту. Також частково відсутнє електропостачання у Харківській області.

У ніч на 16 листопада 2024 року, із 20.30 15 листопада росіяни завдали удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300, та атакували 83 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Збивали дрони в 11 областях. Уламки одного із них впали на столичній Оболоні. Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запускали безпілотники із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ в РФ.

Станом на 08.30 було підтверджено збиття 53 ворожих БпЛА.

За даними Повітряних сил безпілотники збили у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Ще 30 дронів було локаційно втрачено.

Черкаська область

В регіоні повітряна тривога тривала п'ять годин. У цей час в межах Черкаської області було знищено 11 "Шахедів". Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Звернень до екстрених служб щодо травмованих чи руйнацій інфраструктури наразі немає", – уточнює очільник ОВА.

Київ та Київська область

У ніч на 16 листопада протиповітряна оборона Києва знищила над столицею приблизно десяток російських безпілотників. Про це повідомили у КМВА.

Пошкоджений балкон на Оболоні Фото: КМВА

За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків російського дрона пошкоджено балкони та вікна у багатоповерховому житловому будинку столичній Оболоні. Обійшлося без постраждалих та пожежі.

Ситуація на місці події продовжує уточнюватися. Експерти та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки та відновленням пошкодженого житла.

Сумська область

Вночі та зранку росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів. Стріляли по Хотинській та Середино-Будській громаді. Про це повідомили у Сумській ОВА. Про наслідки атаки безпілотників не повідомлялось.

Кіровоградська область

У ніч на 16 листопада протиповітряна оборона працювала й у Кіровоградській області. Під час пoвітрянoї тривoги, яка тривала на Кірoвoградщині понад п’ять годин, було знищено російський Shahed. "Пoпередньo – oбійшлoся без наслідків", – розповів начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Полтавська область

Повітряна тривога на Полтавщині через атаку російських БпЛА тривала з 23:42 до 04:14. Дрони заходили до території області з Сумщини й прямували до інших областей. У наступні години декілька груп "Шахедів" через Полтавщину летіли курсом на Черкащину, а також згодом – у південно-західному напрямку.

За даними неофіційних моніторингів, ворожі дрони фіксували біля Пирятина, Гадяча, Лохвиці та Лубен.

Запорізька область

Внаслідок атаки дронів у ніч на суботу, 16 листопада, у Запорізькій області був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він зазначив, що окупанти під ранок вдарили по Запоріжжю та Запорізькому району "Шахедами".

"Під ранок росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район "Шахедами". Пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Попередньо, минулося без постраждалих", – розповів голова ОВА.

Він також повідомив, що вибуховою хвилею були понівечені торгові приміщення та дорожнє покриття. Інші руйнування встановлюються. У Патрульній поліції Запорізької області повідомили, що через удар окупантів і пошкодження дорожнього покриття на одній з вулиць ускладнений рух.

Через російські обстріли знову пошкоджена одна із двох ліній електропередачі, які живлять тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Наразі АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі", — йдеться у повідомленні.

Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, однак допоки лінія не буде підключена до мережі існує ризик повного блекауту ядерного об'єкта. Це може статися у випадку пошкодження тієї лінії електропередачі, яка залишається у роботі.

Харківська область

Російські окупанти завдали авіаудару по високовольтній лінії в Харківській області. Через це дев'ять населених пунктів залишилися без світла. За попередньою інформацією, електропостачання буде відновлено у неділю, 17 листопада.

Про це повідомляє начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Також він зауважив, що "Шахеди" вночі кружляли над областю.

Хмельницька область

ППО Хмельницької області знищила два "Шахеди". Про це повідомляє начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, повідомлення про загиблих, травмованих чи руйнування не надходили.

Про влучання та жертви в Одеській, Житомирській та Миколаївській областях не повідомлялось.

Нагадаємо, у Російській Федерації почали оснащувати безпілотні літальні апарати Shahed-136 новими модулями супутникової навігації, які підтримують технологію RTK (Real Time Kinematic). Повідомляється, що новий модуль підтримує технологію RTK, що дає йому змогу в режимі реального часу отримувати поправки свого місця розташування через мережу стаціонарних базових станцій RTK Network "з точністю до міліметрів". Однак для цього потрібна платна підписка на сервіс.