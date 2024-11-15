"З точністю до міліметрів": РФ поліпшила навігацію "Шахедів", — соцмережі (фото)
У Shahed-136 знайдений новий модуль GNSS, який дає змогу в режимі реального часу отримувати поправки місця розташування через мережу стаціонарних базових станцій RTK Network.
У Російській Федерації почали оснащувати безпілотні літальні апарати Shahed-136 новими модулями супутникової навігації, які підтримують технологію RTK (Real Time Kinematic). Відповідні фото були опубліковані в Telegram-каналі "Полковник ГШ".
У публікації сказано, що в одному з дронів Shahed-136 замість звичайного модуля супутникової навігації (GNSS), було виявлено GNSS типу Beitian BT-982K1 (L1, L2, L5).
Повідомляється, що новий модуль підтримує технологію RTK, що дає йому змогу в режимі реального часу отримувати поправки свого місця розташування через мережу стаціонарних базових станцій RTK Network "з точністю до міліметрів". Однак для цього потрібна платна підписка на сервіс.
Як зазначає автор поста, карта покриття RTK в Україні вільно доступна в інтернеті, а сама мережа, схоже, безперешкодно працює.
"Ось як це виглядає в реальних умовах: БПЛА Shahed-136 з 3G/LTE модемом і RTK GNSS летить собі в нашому повітряному просторі та, окрім поправок із супутника, отримує ще поправки через інтернет від мережі RTK", — ідеться в публікації.
Автор зазначив, що в такому разі засоби радіоелектронної боротьби та спуфінг не працюють. Для протидії вдосконаленим Shahed-136 необхідне системне рішення — або відключення абонентів мобільної мережі, які мають певні параметри, або відключення мереж RTK на території України.
Нагадаємо, росіяни почали масово додавати "Шахедам" термобаричні бойові частини. Під час підриву термобаричної бойової частини в житловому приміщенні сховатися від його дії складніше. Вогняна хмара заповнить усю квартиру, тоді як від дії осколково-фугасного боєприпасу рятує правило "двох стін".
Раніше оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, що росіяни можуть у реальному часі керувати "Шахедами", і тому дрони облітають перешкоди на шляху до мети. Інша причина дивної "поведінки" дронів — суперкарта місцевості, яка є у ворогів.