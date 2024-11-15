"З точністю до міліметрів": РФ поліпшила навігацію "Шахедів", — соцмережі (фото)

У Shahed-136 знайдений новий модуль GNSS, який дає змогу в режимі реального часу отримувати поправки місця розташування через мережу стаціонарних базових станцій RTK Network.

У Російській Федерації почали оснащувати безпілотні літальні апарати Shahed-136 новими модулями супутникової навігації, які підтримують технологію RTK (Real Time Kinematic). Відповідні фото були опубліковані в Telegram-каналі "Полковник ГШ".

У публікації сказано, що в одному з дронів Shahed-136 замість звичайного модуля супутникової навігації (GNSS), було виявлено GNSS типу Beitian BT-982K1 (L1, L2, L5).

Старий модуль GNSS Shahed-136 Фото: Telegram / Полковник ГШ Новий модуль GNSS Shahed-136 Фото: Telegram / Полковник ГШ

Повідомляється, що новий модуль підтримує технологію RTK, що дає йому змогу в режимі реального часу отримувати поправки свого місця розташування через мережу стаціонарних базових станцій RTK Network "з точністю до міліметрів". Однак для цього потрібна платна підписка на сервіс.

У Shahed-136 знайшли нові модулі GNSS Фото: Telegram / Полковник ГШ У Shahed-136 знайшли нові модулі GNSS Фото: Telegram / Полковник ГШ

Як зазначає автор поста, карта покриття RTK в Україні вільно доступна в інтернеті, а сама мережа, схоже, безперешкодно працює.

Карта покриття RTK в Україні Фото: Telegram / Полковник ГШ

"Ось як це виглядає в реальних умовах: БПЛА Shahed-136 з 3G/LTE модемом і RTK GNSS летить собі в нашому повітряному просторі та, окрім поправок із супутника, отримує ще поправки через інтернет від мережі RTK", — ідеться в публікації.

Автор зазначив, що в такому разі засоби радіоелектронної боротьби та спуфінг не працюють. Для протидії вдосконаленим Shahed-136 необхідне системне рішення — або відключення абонентів мобільної мережі, які мають певні параметри, або відключення мереж RTK на території України.

Модуль Beitian BT-982K1 Фото: Telegram / Полковник ГШ

Нагадаємо, росіяни почали масово додавати "Шахедам" термобаричні бойові частини. Під час підриву термобаричної бойової частини в житловому приміщенні сховатися від його дії складніше. Вогняна хмара заповнить усю квартиру, тоді як від дії осколково-фугасного боєприпасу рятує правило "двох стін".

Раніше оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, що росіяни можуть у реальному часі керувати "Шахедами", і тому дрони облітають перешкоди на шляху до мети. Інша причина дивної "поведінки" дронів — суперкарта місцевості, яка є у ворогів.