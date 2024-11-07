Правила "двох стін" мало: аналітики розповіли про термобаричну бойову частину "шахедів"

У разі підриву термобаричної бойової частини в житловому приміщенні сховатися від його дії складніше. Вогняна хмара заповнить всю квартиру, тоді як від дії осколково-фугасного боєприпасу врятує правило двох стін.

РФ почали масово додавати "шахедам" типу 136 термобаричні бойові частини, що становить серйозну загрозу при ураженні приміщень. Індекс бойової частини — ТВ БЧ-50. Про це пише Defense Express.

Про існування термобаричної бойової частини відомо з квітня 2024 року, але саме зараз у дронах, що атакують українські міста, таке оснащення застосовується частіше.

Подробиці щодо бойової частини з'ясувалися завдяки зламу серверів у російській "Алабузі" в Татарстані, де ці дрони збираються, а також модернізуються. Повідомлялося, що вага ТВ БЧ-50 — 52,4 кг. Крім термобаричного ефекту, небезпечні й уламки — 2306 елементів, що уражають, у вигляді кульок діаметром 9 мм.

Термобаричний боєприпас належить до сучасних зразків і має однотактну дію. Минуле покоління цих боєприпасів мало двотактову дію: спочатку розпорошувалася вибухонебезпечна речовина, яка заповнювала простір, далі здійснювався підрив.

У сучасних однотактових боєприпасах після підриву ініціатора ударна хвиля викликає рух термобаричної суміші, яка взаємодіє з повітрям і сама з собою з утворенням "вогняної хмари" температурою 2400-2600 °C.

Ударна хвиля "розтікається", уражає легені, органи слуху тощо. Максимальний ефект термобаричного боєприпасу спостерігається в закритих приміщеннях, а вибухова хмара охоплює площу кількох приміщень.

За словами українських аналітиків, РФ застосовує "шахеди" з ТВ БЧ-50 для атак містами з метою вбивства цивільного населення України, і саме в Києві. У разі підриву термобаричної бойової частини в житловому приміщенні сховатися від його дії складніше. Вогняна хмара заповнить усю квартиру, тоді як від дії осколково-фугасного боєприпасу рятує правило "двох стін".

До правила про те, що краще перебувати в приміщенні, яке з боку вулиці відокремлене щонайменше двома стінами, варто додати ще одне — закривати міжкімнатні двері. Поділ приміщень частково зменшить поширення термобаричної суміші по всій квартирі.

Нагадаємо, що 7 листопада український бронемобіль UAT-TISA було схвалено для використання в армії.

Також повідомлялося, що з'явилися нові супутникові знімки захоплених росіянами "вишок Бойка", де також зафіксували пожежу.