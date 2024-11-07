Український бронеавтомобіль UAT-TISA було схвалено для використання в армії, — Міноборони

Бронеавтомобіль добре справляється з рухом по бездоріжжю та має високу прохідність і плавність ходу.

Міністерство оборони України 7 листопада повідомило, що вітчизняний бронеавтомобіль UAT-TISA успішно пройшов процедуру кодифікації та прийнятий на озброєння в Силах оборони України. Машина, призначена для широкого спектра завдань, може бути оснащена додатковими пристроями залежно від місії.

Бронемашина UAT-TISA побудована на базі перевіреного позашляхового шасі відомого автовиробника, що забезпечує надійність і високу прохідність. На шасі встановлено спеціально розроблену бронекапсулу, яка захищає екіпаж від вогню стрілецької зброї.

Додатково конструкція капсули дає змогу встановити кулемет на турелі, що збільшує можливості машини в бойових умовах. Протимінний захист забезпечує стійкість до підривів як під колесами, так і під днищем автомобіля.

Бронеавтомобіль має високу динаміку і плавність ходу, а запас ходу перевищує 1000 км на одній заправці завдяки ємкісним паливним бакам. Ці характеристики роблять UAT-TISA придатним для виконання тривалих і різноманітних завдань на фронті.

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