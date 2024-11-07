Украинский бронеавтомобиль UAT-TISA был одобрен для использования в армии, — Минобороны

Бронеавтомобиль хорошо справляется с движением по пресеченной местности и имеет высокую проходимость и плавность хода.

Министерство обороны Украины 7 ноября сообщило, что отечественный бронеавтомобиль UAT-TISA успешно прошел процедуру кодификации и принят на вооружение в Силах обороны Украины. Машина, предназначенная для широкого спектра задач, может быть оснащена дополнительными устройствами в зависимости от миссии.

Бронемашина UAT-TISA построена на базе проверенного внедорожного шасси известного автопроизводителя, что обеспечивает надежность и высокую проходимость. На шасси установлена специально разработанная бронекапсула, которая защищает экипаж от огня стрелкового оружия.

Дополнительно конструкция капсулы позволяет установить пулемет на турели, что увеличивает возможности машины в боевых условиях. Противоминная защита обеспечивает стойкость к подрывам как под колесами, так и под днищем автомобиля.

Бронеавтомобиль обладает высокой динамикой и плавностью хода, а запас хода превышает 1000 км на одной заправке благодаря емким топливным бакам. Эти характеристики делают UAT-TISA подходящим для выполнения длительных и разнообразных задач на фронте.

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