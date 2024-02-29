60 новых образцов техники: с начала 2024 года арсенал ВСУ пополнился почти вдвое, — Минобороны

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк обратил внимание, что растет не только общее количество образцов ВВТ, допущенных к эксплуатации в ВСУ, но и новых образцов оружия отечественной разработки и производства.

Related video

За два месяца в этом году было кодифицировано и допущено к эксплуатации в ВСУ почти вдвое больше образцов отечественного и иностранного вооружения и военной техники (ВВТ), чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 29 февраля проинформировал заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Он отметил, что среди новых образцов техники — несколько средств РЭБ, в частности так называемые "окопные" радиоэлектронные средства, которые позволяют эффективно противодействовать вражеским FPV-дронам.

Важно

Украинский дрон-бомбардировщик Hummel получил одобрение военных: каковы его особенности

Генерал отметил, что только в феврале 2024 года было кодифицировано и допущено к эксплуатации 60 образцов вооружения, а в прошлом году — только 33. Также к эксплуатации допустили шесть образцов автомобильной и специальной техники и 120-мм миномет украинского производства.

"Кроме того, в перечне новинок для ВСУ — технические средства разминирования, элементы динамической защиты для бронетехники и боеприпасы для БПЛА", — говорится в сообщении Минобороны.

По информации замминистра, кодификация, то есть допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НATO, позволяет закупать его за средства из госбюджета у производителей для подразделений Сил обороны Украины.

Генерал Гаврилюк также обратил внимание, что растет не только общее количество образцов ВВТ, допущенных к эксплуатации в ВСУ, но и количество новых образцов оружия отечественной разработки и производства.

Важно

Танк вспыхнул, как спичка: украинский дрон "Баба Яга" разгромил позицию ВС РФ (видео)

Украинские военные показали полет необычного FPV-дрона с японским мечом — катаной. FPV-коптер легко вращается в воздухе с полноразмерной катаной, но непонятно, поможет ли это в реальном бою.