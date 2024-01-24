"Ленд-лиз из Японии": украинцы показали работу уникального "дрона-самурая" (видео)

FPV-коптер легко вращается в воздухе с полноразмерной катаной, но неясно, поможет ли это в реальном бою.

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Украинские военные показали полет необычного FPV-дрона с японским мечом — катаной Соответсвующее видео опубликовал главный редактор онлайн-издания "Цензор.НЕТ" в своем Telegram-канале в среду, 24 января.

На видео военные запустили коптер, к раме которого прикрепили меч. Кроме этого дрон-камикадзе оснастили полезной нагрузкой. Несмотря на свою необычную конфигурацию, беспилотный летательный аппарата, направляемы оператором, выполнил несколько маневров в небе и благополучно приземлился. Скорее всего, это шуточный эксперимент, ведь сложно представить такое оружие в реальном бою, хотя теоретически вращающийся дрон с мечом может ранить человека.

"Многоразовый дрон-самурай, ленд-лиз из Японии", — подписал Юрий Бутусов опубликованное видео.

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В комментариях к посту пользователи уже успели назвать необычный беспилотник "многоразовым камикадзе" и "аэрокатаной". А некоторые даже посоветовали в следующий раз "вооружить" коптер украинской булавой вместо японского оружия.

Напомним, в июле 2023 года мы писали о том, что инженеры создали необычный круглый дрон. Гибридный робот выглядит как ранний прототип дроида-разведчика из "Звездных войн". Он может отправиться в опасные места для разведки и картографирования. Беспилотник можно использовать в горнодобывающей промышленности для оценки структурной целостности старых шахт и, конечно же, для поисково-спасательных работ, обезвреживания бомб и везде, где этот робот может помочь избежать опасности для человека.

А в феврале этого же года появился необычный дрон способен и летать, и плавать под водой. Квадрокоптер может нырять на глубину до 3 метров, замедляя свои пропеллеры и меняя их положение. Находясь под водой, гребные винты направляются вниз или в стороны и замедляются, обеспечивая тягу, необходимую для движения в более плотно среде.