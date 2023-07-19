Катится и облетает препятствия: инженеры создали необычный круглый дрон (видео)

Гибридный робот выглядит как ранний прототип дроида-разведчика из "Звездных войн". Он может отправиться в опасные места для разведки и картографирования.

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Компания Revolute Robotics из Аризоны представила своего автономного гибридного робота (HMR, hamster — хомяк), который может летать как мультикоптер или катиться в любом направлении с помощью двух гироскопических шарнирных колец, информирует New Atlas. Необычный аппарат легко преодолеет наземные препятствия перекатившись или облетая их при необходимости.

Внешняя клетка служит отличной защитой для четырех пропеллеров приличного размера, используемых в режиме полета — это хороший бонус безопасности, который позволит работать устройству в помещении рядом с людьми.

Разработчики надеются сначала продать полностью разработанный HMR в качестве автономного инспекционного робота для ограниченного пространства, отправляя его по конвейеру, например, с настраиваемой полезной нагрузкой (разными камерами и датчиками). А потом Revolute собирается доработать своего "хомяка" до модели автономного беспилотника, который сможет пробираться в труднодоступные места для разведки или картографирования.

Например, HMR можно использовать в горнодобывающей промышленности для оценки структурной целостности старых шахт и, конечно же, для поисково-спасательных работ, обезвреживания бомб и везде, где этот робот может помочь избежать опасности для человека.

В планах у разработчиков этого необычного робота создать интеллектуальную систему на основе искусственного интеллекта, которая поможет объединять функционал и управления сразу нескольких роботов HMR. Таким образом один или сразу несколько операторов смогут давать этому рою роботов различные задачи и координировать их движение в рамках необходимой миссии или других поставленных задач.

На данный момент стартап Revolute привлек уже около $115 тысяч в рамках инвестиционной краудфандинговой кампании StartEngine, чтобы подготовить HMR к коммерческому развертыванию и производству.

Вот что умеет робот-хомяк

Ранее Фокус рассказывал, что армия Китая заменяет солдат роботами с автоматами. Машины-убийцы умеют стрелять из винтовок QBZ-95 по мишеням, и они должны повысить боеспособность войск охраняя важные объекты.