Котиться й облітає перешкоди: інженери створили незвичайний круглий дрон (відео)

Гібридний робот має вигляд раннього прототипу дроїда-розвідника із "Зоряних воєн". Він може вирушити в небезпечні місця для розвідки та картографування.

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Компанія Revolute Robotics із Аризони представила свого автономного гібридного робота (HMR, hamster — хом'як), який може літати як мультикоптер або котитися в будь-якому напрямку за допомогою двох гіроскопічних шарнірних кілець, інформує New Atlas. Незвичайний апарат легко подолає наземні перешкоди, перекотившись або облітаючи їх за потреби.

Зовнішня клітка слугує чудовим захистом для чотирьох пропелерів пристойного розміру, які використовуються в режимі польоту, — це гарний бонус безпеки, який дасть змогу працювати пристрою в приміщенні поруч із людьми.

Розробники сподіваються спочатку продати повністю розроблений HMR як автономного інспекційного робота для обмеженого простору, відправляючи його на конвеєрі, наприклад, із корисним навантаженням, яке можна налаштовувати (різними камерами й датчиками). А потім Revolute збирається доопрацювати свого "хом'яка" до моделі автономного безпілотника, який зможе пробиратися у важкодоступні місця для розвідки або картографування.

Наприклад, HMR можна використовувати в гірничодобувній промисловості для оцінювання структурної цілісності старих шахт і, звісно ж, для пошуково-рятувальних робіт, знешкодження бомб і всюди, де цей робот може допомогти уникнути небезпеки для людини.

В планах у розробників цього незвичайного робота створити інтелектуальну систему на основі штучного інтелекту, яка допоможе об'єднувати функціонал і управління одразу декількох роботів HMR. Так один або одразу кілька операторів зможуть давати цьому рою роботів різні завдання та координувати їхній рух у межах необхідної місії або інших поставлених завдань.

Наразі стартап Revolute залучив уже близько $115 тисяч у межах інвестиційної краудфандингової кампанії StartEngine, щоб підготувати HMR до комерційного розгортання та виробництва.

Ось що вміє робот-хом'як

Раніше Фокус розповідав, що армія Китаю замінює солдатів роботами з автоматами. Машини-вбивці вміють стріляти з гвинтівок QBZ-95 по мішенях, і вони мають підвищити боєздатність військ, охороняючи важливі об'єкти.