Армія Китаю замінює солдатів роботами з автоматами: де їх застосовуватимуть (відео)

На Китайському держтелебаченні показали, що напівавтономні машини-вбивці вміють стріляти з гвинтівок QBZ-95 по мішенях. Вони мають підвищити боєздатність військ і охороняти важливі об'єкти.

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На державному китайському телеканалі вийшов сюжет про розвиток високих технологій у НВАК, в якому йшлося про те, що роботизовані собаки зі встановленими на них автоматами вчаться стріляти по мішенях. На цей телевізійний сюжет звернув увагу один із користувачів твіттера, який і виклав фрагмент із репортажу.

На кадрах, що циркулюють у соціальних мережах, видно, як чотириногі собаки-роботи стріляють з гвинтівки QBZ-95 по цілях на військовому полігоні. У матеріалі провладного телеканалу йдеться про те, що китайські збройні сили успішно інтегрували "чотириногих безпілотних роботів", відомих у народі як робопси, для підвищення боєздатності своїх військ.

За словами військових експертів, цей напівавтономний робот запрограмований на мінімізацію небезпеки для людини. Унікальні можливості робота дадуть величезну перевагу військам НВАК під час виконання завдань з охорони військових баз та інших важливих об'єктів.

Судячи з матеріалу сюжету, цих озброєних робопсів у майбутньому використовуватимуть у небезпечних районах для виявлення і знищення противника або для знищення мін, а також замінованих об'єктів. Характеристики та бойовий статус цих машин тримається в секреті і ніякої іншої додаткової інформації немає.

Це не перша поява на публіці робопсів із Китаю. Раніше держтелебачення вже показувало сюжет, у якому за допомогою роботів-собак проходив штурм будівель. Тоді військового робота вивантажили на дах будівлі прямо з вантажного безпілотника. Ще в тому репортажі експерти відзначили на спині робота автомат QBB-97 китайського виробництва. Зброя виробляє 650 пострілів за хвилину, дальність становить 400 м.

Раніше Фокус розповідав, що в Росії представили бойового робота-собаку з гранатометом. Виявилося, що це звичайний робот з китайського Aliexpress. Формою і розташуванням "очей", загальними пропорціями, а також сріблястими деталями робопес нагадує модель Unitree Yushu Technology Dog від Unitree Robotic, яку продають на китайських онлайн-майданчиках Alibaba і Aliexpress всього за $2700. А військові аналітики взагалі сумніваються, що "суверенний" робот-собака М-81 зможе дистанційно прицілитися і встояти на ногах після пострілу з гранатомета.