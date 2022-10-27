Робот-пес із кулеметом прилетів на дроні та зістрибнув на дах будівлі (фото)

Автори відеоролика з китайським робо-псом заявили, що застосування такого "десанту" зробить штурми й атаки дуже ефективними.

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У китайській соцмережі Weibo виклали відео, на якому знято, як робот-пес з автоматом на спині десантується з безпілотника. Подробиці повідомило видання nypost.com.

Контент опубліковано на сторінці під назвою Kestrel Defense Blood-Wing. Як стверджує ЗМІ, цей обліковий запис "пов'язаний з китайським оборонним підрядником". Ролик демонструє, як із дрона на дах будівлі зістрибує робот-пес. На верхній частині корпусу розташована зброя з прицілом. Медіа WarZone вважає, що це може бути кулемет QBB-97 китайського виробництва. Кулемет здійснює 650 пострілів за хвилину, дальність становить 400 м.

Окрім відео, у публікації був ще й супровідний текст, в якому йшлося, що роботницькі собаки могли б брати участь у штурмах будівель, а за їх доставку відповідали б дрони Red Wing Forward.

[ + – ] Робопес озброєний, ймовірно, кулеметом QBB-97

У тексті наголошувалося, що використання робоособак зробило б атаку або затримання раптовими, то вони можуть зайти з тилу або вже чекати противника на даху захопленої будівлі.

[ + – ] Робот-пес десантувався з дрона Red Wing Forward

Видання наголошує, що подібні технології стають все більш автономними, що викликає побоювання у військових аналітиків, а також кадрових військових інших країн. Якщо роботи будуть максимально автономні, вони можуть надати перевагу на полі бою, йдеться в матеріалі.

[ + – ] Робот і дрон на даху будівлі

Автономні системи озброєння вкрай небезпечні, оскільки військові, яким вони належать, зможуть закидати їх глибоко в тил і більше ніякі райони не можна вважати важкодоступними, що створить величезні ризики не лише для солдат, а й для цивільного населення.

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