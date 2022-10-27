Робот-собака с пулеметом прилетела на дроне и спрыгнула на крышу здания (фото)
Авторы видеоролика с китайским робо-псом заявили, что применение такого "десанта" сделает штурмы и атаки очень эффективными.
В китайской соцсети Weibo выложили видео, на котором запечатлено, как робот-пес с автоматом на спине десантируется с беспилотника. Подробности сообщило издание nypost.com.
Контент был опубликован на странице под названием Kestrel Defense Blood-Wing. Как утверждает СМИ, данная учетная запись "связана с китайским оборонным подрядчиком". Ролик демонстрирует, как с дрона на крышу здания спрыгивает робот-собака. На верхней части корпуса расположено оружие с прицелом. Медиа WarZone полагает, что это может быть пулемет QBB-97 китайского производства. Пулемет производит 650 выстрелов в минуту, дальность составляет 400 м.
Кроме видео, в публикации был еще и сопроводительный текст, в котором говорилось, что роботические собаки могли бы участвовать в штурмах зданий, а за их доставку отвечали бы дроны Red Wing Forward.
В тексте подчеркивалось, что использование робособак сделало бы атаку или задержание внезапными, так они могут зайти с тыла или уже поджидать противника на крыше захваченного здания.
Издание акцентирует, что подобные технологии становятся все более автономными, что вызывает опасения у военных аналитиков, а также у кадровых военных других стран. Если роботы будут максимально автономны, они могут дать преимущество на поле боя, говорится в материале.
Автономные системы вооружения крайне опасны, поскольку военные, которым они принадлежат, смогут забрасывать их глубоко в тыл и больше никакие районы нельзя будет считать труднодоступными, что создаст огромные риски не только для солдат, но и для гражданского населения.
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