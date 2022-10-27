Легкий и быстрый: в Турции разработали первый беспилотный вертолет для военных

Alpin может подчиняться оператору или же управлять полетом самостоятельно. Вертолет оснащается камерами и другим полезным оборудованием общим весом до 200 кг.

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Компания Titra разрабатывает первый в Турции беспилотный вертолет под названием Alpin. Об этом стало известно изданию Defence News.

Titra обещает ежегодно собирать по 10 вертолетов Alpin в дополнение к 250 дронам-камикадзе, которые уже производит на своих заводах. Правительство Турции внесло проект в список приоритетных инвестиций, а это значит, что компания получит государственные субсидии. Один из чиновников сообщил СМИ, что государство начнет покупать беспилотники после успешного завершения полевых испытаний в надежде экспортировать новую технику в другие страны.

Дизайн Alpin основан на пилотируемом итальянском сверхлегком вертолете Heli-Sport CH-7. Беспилотник имеет длину 7 м, ширину 1,5 м, высоту 2,35 м и диаметр несущего винта 6,28 м. Двигатель Rotax 914 UL мощностью 115 лошадиных сил позволяет развивать скорость до 160 км/ч и подниматься на высоту до 5 км. При этом максимальная дальность полета составляет 840 км, а продолжительность — 7 ч налегке или 2 ч с полной нагрузкой.

Аппарат весит всего 340 кг, поэтому его можно перевозить на грузовых автомобилях. Сам же вертолет может поднимать 200 кг полезной нагрузки (включая топливо) и нести одновременно несколько модулей, например гиперспектральные радары с синтезированной апертурой, электронно-оптические или инфракрасные камеры.

Широкополосный спутниковый канал связи позволяет передавать информацию операторам в режиме реального времени и работать даже в удаленных районах. Разработчики оснастили Alpin системой автопилота, которая обеспечивает автоматические взлет и посадку с поворотами. Его предлагают использовать для военных и гражданских целей, также в спасательных операциях.

Alpin станет первым беспилотным вертолетом в Турции, но не во всем мире. Сейчас войска НАТО испытывают в Португалии новый военный аппарат Camcopter S-100. Этот вертолет способен автономно летать, выискивая вражеские суда или подводные лодки.

Писали также, что в России заявили о создании беспилотного вертолета БАС-750. В августе его показали на форуме "Армия-2022" в Подмосковье.