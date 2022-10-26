Найдет любую подлодку: на что способен новый дрон-охотник Camcopter S-100 (видео)

Беспилотные вертолеты помогут войскам вести разведку на море охранять стратегические объекты.

Related video

Войска НАТО совместно с промышленной группой Thales и австрийской компанией Shiebel испытали новый разведывательный беспилотник Camcopter S-100 во время учений REPMUS 2022 в Португалии. Подробности Thales сообщила на официальном сайте.

В учениях приняли участие не только вооруженные силы НАТО, но и инженеры, разработавшие новые морские беспилотные системы. Всего было задействовано 25 военно-морских подразделений, более 20-ти компаний, 2 университета и 8 организаций, связанных с морскими операциями или беспилотниками. Согласно сценарию, участникам нужно было вести наблюдение за стратегическим портом, выискивая подводные лодки условного противника с помощью инновационных технологий.

Thales и Schiebel запустили Camcopter S-100, который оснащен специальным оборудованием для передачи данных от акустических буев, расположенных вдоль побережья, на наземную станцию с системой Thales Bluetracker. Кроме того, данные обрабатывались на борту фрегата, вертолета или патрульного самолета. Благодаря беспилотникам военные смогли обнаруживать подводную технику на большем расстоянии.

Что известно о БПЛА Camcopter S-100

Camcopter S-100 — это дрон с вертикальной системой взлета и посадки, похожий на вертолет. Как сообщила Schiebel, аппарат оснащен блоком реле, электрооптической и инфракрасной камерой Wescam MX-8, а также датчиком передачи данных BlueScan производства Thales. Он преодолевает до 200 км за один вылет и способен действовать в любую погоду. Оператор может управлять дроном вручную через специальную станцию или же запрограммировать его на автономный полет по определенным путевым точкам GPS. Подчеркивается, что Camcopter S-100 уже хорошо зарекомендовал себя при выполнении военных и гражданских миссий.

"Использование БАС позволяет военно-морским силам решать новые задачи при все более ограниченных человеческих ресурсах. Быстрые, прочные, маневренные и многоцелевые, они являются полезным и эффективным дополнением к противолодочной системе", — отметила пресс-служба Thales.

Ранее военные НАТО получили улучшенный БПЛА RQ-4D Phoenix. Компания Northrop Grumman оснастила беспилотные самолеты новыми датчиками, радарами и программным обеспечением для более эффективного поиска судов в море.

Недавно Россия похвасталась собственным дроном для военно-морского флота. Пока разработчики показали лишь макет вместо реального устройства "комбинированного типа". Судя по технических характеристикам, его планируют оснастить камерами, тепловизором, четырьмя винтами и навигационным оборудованием.