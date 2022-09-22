Военные получили улучшенный БПЛА RQ-4D Phoenix: на что способен беспилотник

Производитель установил новый датчик и ПО, расширяющие возможности разведки и сбора данных.

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Войска НАТО получили от компании Northrop Grumman улучшенные военные беспилотные самолеты RQ-4D Phoenix. Об этом пишет сайт Defence Brief.

Специалисты Northrop Grumman установили на дрон датчик и программное обеспечение для работы над морем. Новые технологии позволят БПЛА обнаруживать и отслеживать суда на поверхности воды, а также идентифицировать неизвестные цели с помощью специального радара. Войска НАТО смогут использовать его для проведения морской разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Модернизированный RQ-4D Phoenix вылетел с базы ВВС США "Эдвардс" и 17 сентября, спустя 21 час, приземлился в Италии на авиабазе "Сигонелла" — главным оперативным штабом Сил наблюдения за наземной обстановкой НАТО (NAGSF) — это подразделение с 2020 года выполняет в регионе полеты для сбора разведданных.

[ + – ] Военный дрон RQ-4D Phoenix предыдущего поколения

NAGSF располагают пятью Phoenix RQ-4D, последний из которых был получен от Northrop Grumman в ноябре 2020 года. Вскоре оставшиеся четыре беспилотника должны модернизировать непосредственно на базе "Сигонелла".

"Возвращение самолета знаменует собой важную веху для Альянса и наземного наблюдения. Модернизированный датчик значительно улучшает возможности разведки НАТО, обеспечивая эффективный сбор данных в морской сфере", — прокомментировал бригадный генерал Эндрю Кларк, командующий NAGSF.

Ранее писали, что ВМС США снимет с вооружения военный дрон RQ-4 Global Hawk, который следит за войсками РФ в Украине. Американская армия ищет замену знаменитым БПЛА, которые считает устаревшими.

Недавно Китай показал военный беспилотник следующего поколения под названием Wuzhen-8. Он может развивать скорость до 3700 км/ч и уничтожать самолеты-истребители, взрываясь вместе с ними.

Сообщали также, что США может закупить БПЛА Ghost Bat для работы в паре с истребителями шестого поколения F/A-18 Super Hornet и EA-18G Growler в 2024-2025 годах. Они помогут пилотам выполнять сложные боевые задачи и будут охранять дорогостоящие самолеты от противника.