Військові отримали покращений БПЛА RQ-4D Phoenix: на що здатний безпілотник

Виробник встановив новий датчик та ПЗ, що розширюють можливості розвідки та збору даних.

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Війська НАТО отримали від компанії Northrop Grumman покращені військові безпілотні літаки RQ-4D Phoenix. Про це пише сайт Defence Brief.

Фахівці Northrop Grumman встановили на дрон датчик та програмне забезпечення для роботи над морем. Нові технології дозволять БПЛА виявляти та відстежувати судна на поверхні води, а також ідентифікувати невідомі цілі за допомогою спеціального радара. Війська НАТО зможуть використовувати його для проведення морської розвідки, спостереження та розвідки.

Модернізований RQ-4D Phoenix вилетів з бази ВПС США "Едвардс" і 17 вересня, через 21 годину, приземлився в Італії на авіабазі "Сігонелла" — головним оперативним штабом Сил спостереження за наземною ситуацією НАТО (NAGSF) — цей підрозділ з 2020 року регіоні польоти для збору розвідданих.

[ + – ] Військовий дрон RQ-4D Phoenix попереднього покоління

NAGSF мають п'ять Phoenix RQ-4D, останній з яких отриманий від Northrop Grumman в листопаді 2020 року. Незабаром чотири безпілотники повинні модернізувати безпосередньо на базі "Сігонелла".

"Повернення літака знаменує важливу віху для Альянсу і наземного спостереження. Модернізований датчик значно покращує можливості розвідки НАТО, забезпечуючи ефективний збір даних у морській сфері", — прокоментував бригадний генерал Ендрю Кларк, командувач NAGSF.

Раніше писали, що ВМС США зніме з озброєння військовий дрон RQ-4 Global Hawk, який слідкує за військами РФ в Україні. Американська армія шукає заміну знаменитим БПЛА, які вважає застарілими.

Нещодавно Китай показав військовий безпілотник наступного покоління під назвою Wuzhen-8. Він може розвивати швидкість до 3700 км/год та знищувати літаки-винищувачі, вибухаючи разом із ними.

Повідомляли також, що США можуть закупити БПЛА Ghost Bat для роботи в парі з винищувачами шостого покоління F/A-18 Super Hornet та EA-18G Growler у 2024-2025 роках. Вони допоможуть пілотам виконувати складні бойові завдання та охоронятимуть дорогі літаки від супротивника.