Безпілотник F-35. США може купити БПЛА для пари до винищувача шостого покоління

Австралійські БПЛА Ghost Bat створені за подобою винищувачів. Вони зможуть захищати дорожчі та важливіші літаки розвідки або заправники. У США придивляються до покупки програми повітряного домінування наступного покоління.

ВПС США стежать за розвитком безпілотника наступного покоління MQ-28 Ghost Bat, який розробили у Boeing Australia. Його може закупити армія як веденого для винищувача шостого покоління. Про це повідомляє The War Zone.

Міністр Військово-повітряних сил Френк Кендалл підтвердив попередні обговорення з Boeing про купівлю MQ-28 у межах програми NGAD. NGAD — це Next Generation Air Dominance. Програма призначена для забезпечення повітряного домінування США на суднах наступного покоління.

[ + – ] Фюзеляж першого прототипу MQ-28

Безпілотники MQ-28 могли б послужити механізмом для зниження ризику в межах зусиль розвитку можливостей БПЛА для NGAD. Кендалл відзначив великий взаємний інтерес до спільної роботи. Зараз існує два прототипи Ghost Bat, які вже підіймалися у повітря. Незабаром до них приєднається третій БПЛА для проведення літніх випробувань.

Австралійська армія хоче отримати БПЛА до 2024-2025 років. Їх планують поєднати з винищувачами F/A-18 Super Hornet та EA-18G Growler. Вони здатні разом виконувати багатофункціональні місії. Безпілотники MQ-28 також можуть стати захисниками дорогих літаків — заправника КС-30 або літака далекого радіовиявлення E-7 Wedgetail, які багато коштують.

Кендалл також зазначив, що MQ-28 можуть бути відносно дешевими, оскільки раніше він повідомляв, що ведений для літаків наступного покоління коштуватиме як винищувач F-35. Ймовірно, для американської армії збудують спеціальну модифікацію веденого, але тепер подробиць про це немає.

Ведений безпілотник — це новий концепт застосування ударних безпілотників у зв'язці з літаками. Наприклад, є провідний керований винищувач, а за ним слідує БПЛА з різним набором озброєння. Вони здатні виконувати різноманітні завдання у такому зв'язуванні.

Нагадаємо, у РФ розпочали розробку безпілотника "Гром", який керуватиме роєм невеликих безпілотників.

Раніше в Британії довели здатність рою дронів пробити ППО противника.