У Росії розпочали розробку швидкісного БПЛА "Гром ", що керує роєм дронів поменше
Безпілотник має бути дуже швидким, щоб працювати разом із винищувачами, але поки РФ не має навіть ескізного проєкту.
Російські конструктори розпочали розробку нового багатоцільового безпілотного літального апарату "Гром" у межах державного замовлення. Про це представники компанії "Кронштадт" розповіли агентству ТАСС на форумі "Армія-2022".
Підприємство уклало контракти на розробку ескізного проєкту та вже розпочали створення БПЛА. Варто зазначити, що концепт майбутнього безпілотника "Грома" представили ще у 2020 році разом з основними характеристиками, проте відтоді жодної нової інформації про нього не надходило. У серпні 2021 року директор "Кронштадту" Сергій Богатиков заявив, що розробники опрацьовують різні варіанти виконання апарату.
Заявлені характеристики БПЛА "Гром"
- Злітна вага: 7 т
- Розмах крила: 10 м
- Висота: 3,8 м
- Довжина: 13,8 м
- Корисне навантаження: 1,3 т (за іншими даними — 2 т)
- Швидкість: до 1000 км/год
- Крейсерська швидкість: 800 км/год
- Практична стеля: 12 000 м
- Дальність польоту: 800 км
Як стверджують розробники, "Гром" повинен працювати разом з пілотованими літаками Су-35 та Су-57 як ведений. Він зможе провокувати, відвертати на себе та знищувати протиповітряну оборону противника, а також покликаний боротися з кораблями та вражати об'єкти берегової інфраструктури, щоб зберігати життя пілотів.
Для атаки БПЛА отримає ракети Х-38 класу "повітря-земля" або коригувальні бомби КАБ-500С. Він також повинен керувати роєм з 10 дронів "Молния", що запускаються з літаків, "спілкуватися" з ними та координувати дії, водночас група апаратом зможе виконувати завдання автономно, користуючись штучним інтелектом. Поки "Молния" на озброєнні Росії немає.
Характеристики дрона "Молния"
- Довжина: 1,5 м
- Розмах крила: 1,2 м
- Вага корисного навантаження: до 7 кг
- Швидкість: 700-800 км/год
- Двигун: турбореактивна силова установка
На недавньому форумі "Армія-2022" у Росії показали "міфічний" дрон для військово-морського флоту. Військові виставили лише макет апарату, який за задумом конструкторів має вертикально злітати та сідати. Перед ним поставили завдання розвідки, спостереження, фотозйомки та перевезення вантажів.
Також у Росії представили БПЛА ZALA 421-24, який виявився копією китайського дрона DJI. Розробники запевняють, що апарат є невразливим для систем РЕБ.