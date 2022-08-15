У Росії скопіювали китайський дрон DJI: що відомо про БПЛА ZALA 421-24

Російські інженери стверджують, що дрон невидимий для радарів і невразливий для РЕБ.

15 серпня у РФ стартує військово-технічний форум "Армія-2022", у межах якого продемонструють нові моделі озброєння країни-агресора. На своєму стенді "дочка" "Калашникова", компанія ZALA aero, виставить концепт квадрокоптера ZALA 421-24, повідомляє ixbt.com.

Російські ЗМІ самі зазначають, що дрон ZALA 421-24 "зовні дуже схожий на споживчі дрони DJI" і акцентують на відмінній рисі — двох додаткових антенах, що стирчать на верхній частині корпусу. Медіа також пишуть, що цей безпілотник готовий до серійного виробництва. Розробники заявляють, що БПЛА невидимий для радарів і не піддається впливу засобів РЕБ, управляється віддалено з допомогою контролера.

Технічні характеристики ZALA 421-24:

Габарити: 540х540х190 мм

Максимальний час польоту: 30 хв

Максимальна висота: 1500 м

Максимальна швидкість: 30 км/год

Максимальна дальність зв'язку: 3,5 км

Представник ZALA aero заявив, що пристрій вже пройшов всі тести і готовий до запуску в серійне виробництво.

ЗМІ kalashnikov.media опублікувало деякі дані про дрон квадрокоптерного типу ZALA 421-24. За твердженнями розробників, на розгортання та старт апарату оператор витратить не більш як 2 хвилини. Запустити безпілотник можна з рук. З керуванням впорається один оператор.

У комплект поставки ZALA 421-24 входить контролер, "який дозволяє працювати з апаратом навіть з транспортного засобу в русі", — пише медіа. Оператор може стежити за рівнем заряду батареї, щоб розраховувати час польоту, який не перевищує 30 хвилин.

Дві антени на корпусі, найімовірніше, відповідають за акустичну та візуальну непомітність пристрою. Відомо, що одна з виносних антен забезпечує зв'язок з дроном у лісистій та гористій місцевостях.

На борту знаходиться триосьова гіростабілізована камера, яка знімає відео у форматі HD "навіть при 10-кратному збільшенні". Дані передаються по перешкодо захищеному дубльованому каналу, повідомляють інженери та акцентують на тому, що інформація при передачі захищена досить надійно. У "Калашников" наголошують, що цей функціонал в оснащенні апарату стане в пригоді правоохоронцям і, звичайно, ЗС РФ.

Коли БПЛА ZALA 421-24 надійде на озброєння російської армії, поки не відомо.

Ми інформували читачів про те, що на передову бійцям ЗСУ доставлять дрони від Autel Robotics. Їх використовуватимуть розвідники та артилеристи.