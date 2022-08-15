В России скопировали китайский дрон DJI: что известно о БПЛА ZALA 421-24

Российские инженеры утверждают, что дрон невидим для радаров и неуязвим для РЭБ.

15 августа в РФ стартует военно-технический форум "Армия-2022", в рамках которого будут продемонстрированы новые модели вооружения страны-агрессора. На своем стенде "дочка" "Калашникова", компания ZALA aero, выставит концепт квадрокоптера ZALA 421-24, сообщает ixbt.com.

Российские СМИ сами отмечают, что дрон ZALA 421-24 "внешне очень похож на потребительские дроны DJI" и акцентируют на отличительной черте — двух дополнительных антеннах, торчащих на верней части корпуса. Медиа также пишут, что данный беспилотник готов к серийному производству. Разработчики заявляют, что БПЛА невидим для радаров и не поддается воздействию средств РЭБ, управляется удаленно при помощи контроллера.

Технические характеристики ZALA 421-24:

Габариты: 540 х 540 х 190 мм

Максимальное время полета: 30 мин.

Максимальная высота: 1500 м

Максимальная скорость: 30 км/ч

Максимальная дальность связи: 3,5 км

Представитель ZALA aero, заявил, что устройство уже прошло все тесты и готово к запуску в серийное производство.

СМИ kalashnikov.media опубликовало некоторые данные о дроне квадрокоптерного типа ZALA 421-24. По утверждениям разработчиков, на развертывание и старт аппарата оператор потратит не более 2-х минут. Запустить беспилотник можно с рук. С управлением справится один оператор.

В комплект поставки ZALA 421-24 входит контроллер, "который позволяет работать с аппаратом даже из движущегося транспортного средства", — пишет медиа. Оператор может следить за уровнем заряда батареи, чтобы рассчитывать время полета, которое составляет не более 30-ти минут.

Две антенны на корпусе, скорее всего, отвечают за акустическую и визуальную незаметность устройства. Известно, что одна из выносных антенн обеспечивает связь с дроном в лесистой и гористой местностях.

На борту находится трехосевая гиростабилизированная камера, снимающая видео в формате HD "даже при 10-кратном увеличении". Данные передаются по помехозащищенному дублированному каналу, сообщают инженеры и акцентируют на том, что информация при передаче защищена достаточно надежно. В "Калашников" подчеркивают, что данный функционал в оснащении аппарата пригодится правоохранителям и, конечно, ВС РФ.

Когда БПЛА ZALA 421-24 поступит на вооружение российской армии, пока не известно.

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