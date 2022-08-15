Украинские разведчики получат 57 БПЛА Autel: враг не сможет отследить операторов дронов

Аппараты были куплены за криптовалюту — сумма эквивалентна 3,8 млн грн.

Фонд "Повернись живим" приобрел для нужд ВСУ 57 беспилотников от Autel Robotics, о чем сообщил на своей официальной странице в Facebook.

Согласно сообщению Фонда, на дроны было потрачено 3 860 657 грн. В Фонде также подчеркнули, что аппараты были куплены за криптовалюту.

Украинские разведчики получат 50 БПЛА Autel EVO NANO, 6 Autel EVO2 DUAL 640 Т с ночной оптикой и один Autel EVO LITE. Также в комплект поставки вошли 6 наборов с разными деталями для дронов.

В ближайшее время дроны отправятся на фронт, "ведь в условиях полномасштабной войны каждая дополнительная "птичка" в армии — это больше выявленных и отправленных в ад оккупантов, это более точная работа артиллерии, больше сожженного российского оружия и техники и, следовательно, более быстрая деоккупация украинской земли", — говорится в сообщении Фонда.

В "Повернись живим" отмечают, что "каждый дополнительный дрон — это экономия сил разведки, пехоты и спецназа, а значит, спасены жизни украинских бойцов". Фонд намерен продолжить закупку аппаратов, так как ВС РФ удается сбивать некоторые украинские БПЛА, в связи с чем Фонд стремится сделать поставки на фронт бесперебойными.

Что известно о дроне Autel EVO NANO

Ранее Фокус уже сообщал подробности от БПЛА Autel EVO2 DUAL 640 Т. Теперь мы расскажем о технических характеристиках дрона Autel EVO NANO.

Размеры в разложенном виде: 260 × 325 × 55 мм

Максимальная скорость подъема: 6 м/с (спорт), 4 м/с (нормальный), 3 м/с (стабильный)

Максимальная скорость горизонтального полета: 4 м/с (спорт), 3 м/с (нормальный), 2 м/с (стабильный)

Максимальная скорость горизонтального полета (без ветра): 15 м/с (спорт), 10 м/с (нормальный), 5 м/с (стабильный)

Максимальная высота: 4000 м

Максимальное время полета (без ветра): 28 мин.

Максимальное время зависания (без ветра): 26 мин.

Максимальная дальность полета (без ветра): 16,8 км

Рабочая температура: -10°C ~ +40°C

GNSS, GPS

Сообщали о том, что известно о дронах Togan турецкого производства, которые в данный момент проходят активную фазу тестирования.