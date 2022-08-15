Українські розвідники отримають 57 БПЛА Autel: ворог не зможе відстежити операторів дронів

Апарати придбали за криптовалюту — сума еквівалентна 3,8 млн грн.

Фонд "Повернись живим" придбав для потреб ЗСУ 57 безпілотників від Autel Robotics, про що повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням Фонду, на дрони було витрачено 3 860 657 грн. У Фонді також наголосили, що апарати придбали за криптовалюту.

Українські розвідники отримають 50 БПЛА Autel EVO NANO, 6 Autel EVO2 DUAL 640 Т з нічною оптикою та один Autel EVO LITE. Також у комплект поставки увійшли 6 наборів із різними деталями для дронів.

Найближчим часом дрони вирушать на фронт, "адже в умовах повномасштабної війни кожна додаткова "пташка" в армії — це більше виявлених і відправлених до пекла окупантів, це точніша робота артилерії, більше спаленої російської зброї та техніки і, отже, швидша деокупація української землі", — йдеться у повідомленні Фонду.

У "Повернись живим" зазначають, що "кожний додатковий дрон — це економія сил розвідки, піхоти та спецназу, а отже, врятоване життя українських бійців". Фонд має намір продовжити закупівлю апаратів, оскільки ЗС РФ вдається збивати деякі українські БПЛА, у зв'язку з чим Фонд прагне зробити постачання на фронт безперебійним.

Що відомо про дрон Autel EVO NANO

Раніше Фокус вже повідомляв подробиці про БПЛА Autel EVO2 DUAL 640 Т. Тепер ми розповімо про технічні характеристики дрону Autel EVO NANO.

Розміри у розкладеному вигляді: 260 × 325 × 55 мм

Максимальна швидкість підйому: 6 м/с (спорт), 4 м/с (нормальний), 3 м/с (стабільний)

Максимальна швидкість горизонтального польоту: 4 м/с (спорт), 3 м/с (нормальний), 2 м/с (стабільний)

Максимальна швидкість горизонтального польоту (без вітру): 15 м/с (спорт), 10 м/с (нормальний), 5 м/с (стабільний)

Максимальна висота: 4000 м

Максимальний час польоту (без вітру): 28 хв.

Максимальний час зависання (без вітру): 26 хв.

Максимальна дальність польоту (без вітру): 16,8 км.

Робоча температура: -10°C ~ +40°C

GNSS, GPS

Повідомляли про те, що відомо про дрони Togan турецького виробництва, які зараз проходять активну фазу тестування.