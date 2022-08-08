СБУ використовує Autel EVO II Dual 640T для знищення окупантів: що вміє БПЛА (відео)

Безпілотник має гарну камеру, тепловізор, захист від РЕБ-систем, а також може скидати гранати.

Контррозвідники Служби безпеки України успішно знищують російські війська за допомогою комерційного дрона Autel EVO II Dual 640T. Фокус розповість про характеристики моделі, які роблять її придатною навіть для ведення бойових дій.

Радник голови МВС Антон Геращенко на своєму Telegram-каналі опублікував відео від 15 Головного управління військової контррозвідки СБУ, на якому показане знищення окупантів у Запорізькій області. За допомогою бойового БПЛА контррозвідники помітили ворожих солдатів, що сховалися в бліндажі, і змусили Autel EVO II Dual 640T скинути гранату уламків ВОГ-17. Після влучного поцілення було чутно вибух, у хмарах диму можна помітити, як солдат ЗС РФ спочатку корчиться від болю, а потім перестає ворушитися.

"Інструкція зі знищення орків за допомогою дрона Autel EVO II Dual 640T. Орки причаїлися в окопі Запорізької області й думають, що сховалися. Мінус один ВОГ — мінус один орк. У військах сотні таких дронів, усі вони повинні використовуватися для знищення окупантів", — відзначається в ролику.

Дрон Autel EVO II 640T Dual — це квадрокоптер, що випускається компанією Autel Robotics із США. Він оснащений тепловізором InfiRay, завдяки якому може працювати навіть уночі, а ядро від FLIR забезпечує одну з найкращих тепловізійних систем у світі в цій ціновій категорії — модель коштує близько $10 тис. При цьому він ще й досить компактний — стійки для гвинтів складаються для зручного перенесення хоч у руках, хоч у рюкзаку.

Основні характеристики Autel EVO II Dual 640T

Максимальна швидкість польоту: 68 км/год

Час польоту: до 40 хв

Радіус дії: 25 км, є функція автопілота

Місткість акумулятора: 7100 мАг

Вантажопідйомність: 400 г

Вага: 1,15 кг

БПЛА пропонує 10 різних колірних палітр, можливість перегляду теплових і візуальних зображень у режимі "картинка в картинці" та частоту оновлення 30 Гц, швидкість запису відео як 720p становить 30 кадрів за секунду в режимі подвійного зображення. Дрон може записувати або транслювати зображення в інфрачервоному спектрі на відстань до 100 метрів, хоча звичайна дальність зв'язку з оператором набагато вища. Зображення виводиться на будь-які пристрої, такі як ноутбуки або смартфони. Крім того, апарат непогано захищений від засобів радіоелектронної боротьби.

Крім тепловізора, Autel EVO II 640T Dual оснащений високоякісною 8К-камеру з 48-мп об'єктивом і тепловими датчиками з роздільною здатністю 640×512. Останні дозволяють вимірювати температуру в польоті й встановлювати температурні прикордонні сигнали. Система EVO II Dual Smart Tracking використовує штучний інтелект для автоматичного відстеження об'єктів і ухилення від перешкод під час польоту, скануючи навколишнє оточення на 360 градусів.

Autel EVO II 640T Dual є одним із найпопулярніших комерційних дронів, які використовують ЗСУ. Він успішно конкурує з продукцією китайської компанії

Писали також, що ЗСУ отримали розвідувальний БПЛА H10 Poseidon II за 300 тис. євро. Ворожим радарам важко його виявити, що дуже допоможе українським військовим проводити розвідку в тилу ворога.